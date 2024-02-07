شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفضل تقديرات استقرار حجم الإنتاج الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بالتعاملات المبكرة اليوم، في ظل توقعات بأن يظل نمو إنتاج النفط الأمريكي مستقرًا إلى حد كبير حتى عام 2025 مما يخفف المخاوف من فائض المعروض.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتًا أو 0.5 % لتصل إلى 78.97 دولارًا للبرميل بحلول الساعة ( 00:13 بتوقيت جرينتش)، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتًا أو 0.6 % ليصل إلى 73.72 دولارًا.

