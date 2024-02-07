"أسفار" توقع شراكة لإطلاق مشروع سياحي في الأحساء ومنتجع صحي بالطائف

تتيح بموقعها المتميز على ساحل خليج العقبة، بيئة فريدة من نوعها، في مجمع حصري يستوعب 3000 ساكن، وسط معيشة استثنائية مجهزة بأحدث التقنيات.. #نيوم تعلن عن "#نورلانا" الوجهة الجديدة للاستجمام وتجديد الصحة



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