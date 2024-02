شكرا لقرائتكم خبر عن "أسفار" توقع شراكة لإطلاق مشروع سياحي في الأحساء ومنتجع صحي بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

رؤية المملكة 2030

منتجع صحي في الطائف

تعزيز التقدم والرفاهية

فرص الاستثمار الاستراتيجي

أبرمت الشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار" -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة-، اتفاقية شراكة مع شركة ركاز بهدف إطلاق مشروع متعدد الأوجه في مدينة الأحساء، يهدف إلى تحويل متنزه الملك عبدالله الذي تبلغ مساحته 500 ألف متر مربع إلى وجهة نابضة بالحياة، وذلك على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص المقام في مدينة الرياض.وحضر مراسم توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة أسفار الدكتور فهد بن مشيط، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ركاز خالد القحطاني. وستسهم الاتفاقية في الارتقاء بالسياحة في مدينة الأحساء، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أسفار الدكتور فهد بن مشيط، أن الاتفاقية تعمل على تحويل متنزه الملك عبدالله إلى وجهة نابضة بالحياة، والاستفادة من المميزات لمدينة الأحساء بفضل موقعها الاستراتيجي، وبما يسهم في تعزز إرث الأحساء كـ"مركز مزدهر" للسياحة والتبادل الثقافي.وتلتزم شركتي أسفار وركاز بإنشاء معلم يثري السياحة في المنطقة، ويعزز النمو الاقتصادي والنسيج المجتمعي، الذي سيحتوي على أكبر نافورة تفاعلية في العالم، وسيتضمن وسائل ترفيه حديثة، وسوقًا تقليديًا قديمًا ومطاعم ومقاهي، وتضع هذه المبادرة الأحساء كوجهة لابد من زيارتها، حيث تأسر الزوار بأهميتها الثقافية والترفيهية والضيافة، بما في ذلك الفلل والفنادق.أعلنت الشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار" -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة-، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة IHCC، في مجال توفير الحلول الجاهزة، لإطلاق وتعزيز مجال السياحة العلاجية في المملكة من خلال إنشاء منتجع صحي بمعايير عالمية في مدينة الطائف.ويقع المشروع في مدينة الطائف على مساحة مترامية الأطراف من جبل الشفا تمتد على مساحة 94,000 متر مربع، ويجسد جوهر السياحة العلاجية من خلال الترفيه والرفاهية والهدوء بمواصفات عالمية، وفرصة لجذب الباحثين عن العافية والمغامرة، إلى تجربة مميزة من نسج علاجات شاملة مع علاجات محلية ودولية، تكملها خطط تغذية مصممة خصيصًا ومجموعة من الخدمات ووسائل الراحة الأخرى، وكلها مصممة لتوفير ملاذ لتجديد النشاط والهدوء.وبين الرئيس التنفيذي لشركة أسفار الدكتور فهد بن مشيط، أن الشراكة تهدف إلى تقديم نهج مبتكر ومتكامل للصحة والعافية، ووضع معيار جديد للتميز وإثراء حياة كل من المقيمين وزوار المنطقة، ويجسد المشروع الالتزام القوي بتعزيز التقدم والرفاهية والازدهار في المملكة.وأشار إلى أن المشروع يقدم مجموعة من الخدمات ووسائل الراحة في عالم الصحة والترفيه، بما في ذلك المقاهي وخيارات البيع بالتجزئة والأجنحة والغرف والفيلات والمطاعم المتخصصة ودور السينما ومنتجع صحي وعيادة ومختبر متطور.وقعت الشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار " المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم مع شركة سمو القابضة، على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والتي تهدف إلى استكشاف فرص التعاون المحتملة بين الشركتين في مختلف أنحاء المنطقة الشرقية والمملكة بأكملها.وسيسهم التعاون بين أسفار وسمو القابضة، في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تحويل المدن الواعدة إلى وجهات سياحية بمعايير عالمية وسيعمل كلا الطرفين من خلال الشراكة إلى إعادة تحديد وصياغة قطاع السياحة والترفيه، وإرساء معايير جديدة للتميّز والإبداع.وقال الرئيس التنفيذي لشركة أسفار الدكتور فهد بن مشيط، : "تعكس هذه الشراكة التزامنا الثابت بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في تنمية السياحة في المملكة، وتعزيز قدرات صناعة السياحة المحلية، والاستثمار في إنشاء مشاريع سياحية في مختلف مدن المملكة، وتعد الجهود، ركيزة محورية، نحو تحقيق الأهداف المحددة في رؤية المملكة، لاسيما الهدف المتمثل في استقبال 150 مليون زائر بحلول عام 2030 ".ويهدف التعاون بين الجهتين إلى تعزيز الجهود لتحقيق رؤية أسفار وتحويل المدن الواعدة في جميع أنحاء المملكة إلى وجهات ذات مستوى عالمي، إلى جانب تقديم تجارب رائدة لا مثيل لها في مجالات الضيافة والترفيه والتجزئة والمطاعم وغيرها من القطاعات. وتتطلع هذه الشراكة، من خلال التركيز على المنطقة الشرقية والامتداد إلى جميع مناطق المملكة، إلى إعادة صياغة مشهد السياحة والترفيه، وإرساء معايير جديدة للتميز والإبداع.