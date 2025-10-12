سعر سهم كابلات الرياض (4142) يخترق خط اتجاه تصحيحي هابط – توقعات اليوم – 12-10-2025

ارتفع بقوة سعر سهم دله الصحية (4004) في آخر جلساته، لينجح بذلك في اختراق مستوى المقاومة النفسي 150.00 ريال، مدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 150.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند سعر 164.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد