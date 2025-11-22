575 مليار دولار ما بين واشنطن والرياض

مدينة عالمية للسينما عند سفح الأهرامات

نشر موقع العربية تقريرًا يشير فيه إلى موافقة مجلس الوزراء المصري على إصدار لائحة تنظيمية لعمليات التصوير الأجنبي داخل الأراضي المصرية.

إذ قررت الحكومة المصرية إنشاء مدينة إعلامية كبرى بجوار منطقة الأهرامات تضم عددًا من النماذج والاستوديوهات لتصوير الأحداث العالمية والأفلام وغيرها.

وبالطبع يأتي هذا المشروع على نسق المشروعات المشابهة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية والهند، وسوف يرافق إنشاء هذه المدينة مرافق ترفيهية إضافية لأطقم التصوير من فنادق وخلافه.

يأتي المشروع في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة المصرية جذب المزيد من السياح والعمل على تطوير القطاع السياحي ومرافقه بشكل عام.

الاهتمام بالقطاع السياحي يُعد أولوية كبيرة للاقتصاد المصري نظرًأ لأنه أحد الموارد الهامة للعملة الأجنبية، التي بدأت البلاد تخرج تدريجيًا من أزمة قد ضربت بها من حيث توفيرها للموردين وخلافه في العامين الأخيرين.

وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء المصري أن بعثة صندوق النقد سوف تصل القاهرة أول الشهر المقبل، لتمضي قرابة الأسبوعين في مراجعة أوضع الاقتصاد المصري.

غير أن السيد الوزير أكد على تفاؤلة الكبير بهذه المراجعة خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية المتتالية الصادرة عن الاقتصاد المصري مؤخرًا.

إذ أوضح سيادته إلى أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدلات نمو جيدة جدًا في الربع الأول من العام المالي الجاري.

كما كشف المركزي المصري أمس عن توقعاته باستمرار ارتفاع النمو ليصل إلى 5.2% في الربع الحالي، مقارنة بنسبة 5% في الربع الماضي.

كما ألمح مدبولي إلى إنجاز الحكومة بالانتهاء من تركيب وعاء ضغط مفاعل وحدة الضبعة النووية، والتي من المزمع دخولها في العمل بحلول عام 2029.

وأوضح سيادته إلى أن تشغيل هذه المحطة سوف يوفّر للبلاد ما يتراوح ما بين المليارين والنصف والثلاثة مليارات دولار أمريكي من فاتورة المحروقات البترولية.