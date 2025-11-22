الإيثريوم يتكبد خسائر هذا الأسبوع بأكثر من 13%

استقر الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية في ظل عودة الرهانات على خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة.

وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، يوم الجمعة إنه يتوقع أن يكون لدى البنك المركزي مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة.

وأوضح صانع السياسات المؤثر، خلال كلمة ألقاها في تشيلي، أنه يرى أن التهديدات التي يواجهها سوق العمل أكبر من تلك المتعلقة بالتضخم، في تكرار لرؤية الأعضاء الأكثر ميلاً للتيسير داخل لجنة السوق المفتوحة الفدرالية.

وقال ويليامز: "أرى أن السياسة النقدية ما زالت مقيدة بشكل معتدل، رغم أن ذلك أصبح أقل قليلًا مقارنة بما كانت عليه قبل إجراءاتنا الأخيرة. لذلك، ما زلت أرى مجالًا لإجراء تعديل إضافي في المدى القريب على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفدرالية، بهدف تقريب موقف السياسة من النطاق المحايد، والحفاظ على التوازن بين تحقيق هدفينا."

وبحسب أداة "سي إم إي فيدووتش"، ارتفع احتمال خفض الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر كانون الأول، إلى نسبة 75%، مقارنة باحتمالية نسبتها 39% قبل يوم، و44.4% قبل أسبوع.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 51.9 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني الجاري من 52.5 نقطة في القراءة السابقة وقرب توقعات عند 52 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر مؤشر مديري المشتريات لنشاط القطاع الخدمي الأمريكي إلى 55 نقطة في الشهر الجاري من 54.8 نقطة في القراءة السابقة مخالفاً توقعات بالتراجع إلى 54.6 نقطة.

أيضاً سجل مسح جامعة ميتشيجان لثقة المستهلك الأمريكي نمواً إلى 51 نقطة في الشهر الجاري من 50.3 نقطة في القراءة السابقة ومتفوقاً على التوقعات عند 50.6 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:51 بتوقيت جرينتش عند 100.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.9 نقطة.

الدولار الكندي

استقر الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:02 بتوقيت جرينتش عند 0.7095.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم في كندا عن انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة خلال شهر سبتمبر أيلول بنسبة 0.7% متماشياً مع التوقعات بعد نمو بنسبة 1% في القراءة السابقة.

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6455.