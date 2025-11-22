شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع بعد مشتريات صينية هي الأكبر في أكثر من عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة بعد بيانات أظهرت أن الصين قامت بمشتريات هذا الأسبوع قد تكون أكبر مشتريات لها من فول الصويا الأميركية خلال أكثر من عامين، وهو الأمر الذي قد يكون مجرد بداية لبرنامج شراء متسارع من جانب بكين، بعد أن تجنّب أكبر مستورد عالمي لفول الصويا الإمدادات الأميركية لعدة أشهر بسبب الحرب التجارية مع واشنطن.

ورغم أن المشتريات قد لا تصل إلى 12 مليون طن متري التي أعلنها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إلا أن الارتفاع في المبيعات أسهم في دعم أسعار المحاصيل.

وأدى ذلك إلى موجة مبيعات من جانب المزارعين الذين كانوا يحتفظون بمحاصيلهم على أمل حدوث هذا الارتفاع. كما استفاد بعض المتعاملين الصينيين بعد حجز مراكز شرائية طويلة حين تراجعت الأسعار، لكن أيًّا من المزارعين الأميركيين الذين باعوا محاصيلهم قبل الإعلان عن صفقة الشراء الصينية لم يستفد من ذلك.

ولا يزال من غير الواضح مدى سرعة وصول الصين إلى الهدف الذي قال مسؤولون أميركيون إن بكين وافقت عليه. فقد دفعت المشتريات المؤكدة، البالغة نحو 1.6 مليون طن متري خلال ثلاثة أيام، الأسعار الأميركية إلى ارتفاع حاد، ما جعلها تتمتع بعلاوة سعرية كبيرة مقارنة بالشحنات القادمة من البرازيل، المُصدّر المنافس. وهذا جعل فول الصويا الأميركي غير تنافسي بالنسبة لمستوردين آخرين مثل تركيا وفيتنام.

كما يخلق ذلك مشكلة لبكين، التي لا تحتاج حاليًا إلى مزيد من الفول بعد مشتريات ضخمة من المحاصيل الجنوب أميركية. وعلى الصين تفريغ بعض احتياطاتها الوطنية لإفساح المجال للشحنات الأميركية.

وقال بيسنت ووزيرة الزراعة بروك رولينز إن الصين وافقت على شراء 12 مليون طن بحلول نهاية هذا العام، بعد لقاء الرئيس دونالد ترامب في أكتوبر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إن المشتريات ستتم قبل الربيع. ولم تؤكد بكين رسميًا حجم الالتزام، لكن بيسنت قال إنه يمكن توقيع الصفقة بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وعلى مدى السنوات الماضية، شكّلت الصين ما بين 50% إلى 60% من إجمالي صادرات فول الصويا الأميركية، لذا من المرجح أن يوجّه توقيت المشتريات مسار أسعار فول الصويا، على الأقل حتى توقيع اتفاق رسمي.

وقال دان باسي، رئيس شركة الاستشارات "أغ ريسورس": "هل أعتقد أن الصين ستشتري 12 مليون طن متري؟ نعم. هل أعتقد أنها ستشتري 12 مليون طن بحلول نهاية العام؟ لا مجال لذلك."

وأكدت وزارة الزراعة الأميركية مبيعات بلغت 1.584 مليون طن للصين خلال ثلاثة أيام هذا الأسبوع، وهو أكبر إجمالي أسبوعي منذ أوائل نوفمبر 2023، وفقًا لبيانات الوزارة. وقال متعاملون ومحللون إن إجمالي المبيعات قد يكون أقرب إلى 2 إلى 3 ملايين طن، بعد حجم ضئيل تم بيعه قبل قمة ترامب-شي، إضافة إلى مشتريات حديثة كانت أقل من الحد الأدنى للإبلاغ اليومي من الوزارة.

وقفزت عقود فول الصويا في بورصة شيكاغو إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2024 على خلفية هذه المبيعات. وارتفع السعر القياسي بنحو 12% منذ منتصف أكتوبر قبل الاجتماع في كوريا الجنوبية.

وتزامن ارتفاع الأسعار الأميركية مع انخفاض في أسعار فول الصويا البرازيلي، ما وسّع الفجوة بين السعرين إلى نحو 50 سنتًا للبوشل لشحنات يناير، ما يعادل أكثر من 1.1 مليون دولار لكل شحنة حمولة 60 ألف طن. وبلغت العلاوة على الشحنات الأميركية في فبراير نحو 1.10 دولار للبوشل، وفقًا للمتعاملين.

وأشارت زيادة ملحوظة في عقود الشراء المفتوحة خلال صعود الأسعار إلى أن المستوردين الصينيين كانوا من بين من اتخذوا مراكز شرائية طويلة، مراهنين على ارتفاع الأسعار. وقد ثبّتت تلك المراكز أسعارًا أقل قبل الشروع في عمليات الشراء الفعلية. وتراجعت العقود الآجلة لاحقًا مع قيام المتعاملين الصينيين بتصفية تلك المراكز، بحسب المتداولين.

وقال المحلل براين هووبس من شركة "ميدويست ماركت سولوشنز": "لقد اشتروا العقود الآجلة منذ وقت طويل، على الأرجح عندما كان سعر فول الصويا لتسليم يناير نحو 10 دولارات للبوشل، وقبل اجتماع شي مع ترامب وإعلان صفقة التجارة. لذا فقد ظلوا في مراكز شرائية طوال هذه الفترة، وهم الآن يعلنون عن مشتريات نقدية، وهذا يعني أنهم يبيعون عقودهم الطويلة، وهو ما يضغط على عقود يناير."

ولم تتوافر بيانات حديثة من لجنة تداول السلع الآجلة حول مراكز المتداولين بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي الأخير.

وسيتم إصدار البيانات المتراكمة بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة، وسيظل المتعاملون في حالة غموض حول المراكز الحالية في السوق حتى 23 يناير، عندما تكون اللجنة قد انتهت من تحديث تقاريرها بالكامل. ويستغرق إصدار البيانات وقتًا لأن اللجنة تضطر إلى القيام بقدر كبير من العمل اليدوي والتحليل لضمان دقة التقارير، بحسب المتحدث تايلور فوي.

وسرّع المزارعون الأميركيون، الذين عانوا من انخفاض الأسعار معظم الصيف وحتى حصاد الخريف، من وتيرة بيع محصول فول الصويا لعام 2025 خلال موجة الارتفاع. ويُقدّر أنهم باعوا نحو 30% إلى 40% من محصولهم حتى الآن، وفقًا لمقابلات مع ستة مزارعين ومحللين. وتعد هذه المستويات عند أو أقل من المعدل الطبيعي للمبيعات منتصف نوفمبر.

وقال تانر إيمك، المحلل في مؤسسة الإقراض الزراعي "كو بنك": "في بعض المناطق، لا يزال الفارق السعري (البايسيس) واسعًا، وربما لا يزال المزارع يأمل بأن يستمر الارتفاع."



والبايسيس هو الفرق بين أسعار العقود الآجلة والسعر النقدي المحلي، ويعكس العرض والطلب في كل موقع.

وأضاف إيمك: "قد يكون هناك بعض التردد في البيع إذا كان المزارعون لا يزالون يتوقعون دفعات دعم استثنائية"، في إشارة إلى مقترحات مدفوعات الدعم للمزارعين التي لم يتم إقرارها بعد.

وكانت إدارة ترامب تستعد للإعلان عن ما يصل إلى 15 مليار دولار من مدفوعات الدعم للمزارعين المتضررين من انخفاض الأسعار والنزاعات التجارية، لكن الإغلاق الحكومي أخّر الخطة. وقالت الوزيرة رولينز يوم الأربعاء إن تفاصيل حزمة الإنقاذ ستُعلن "قريبًا".

وبعد تفادي البيع معظم الموسم بسبب انخفاض الأسعار، أقدم المزارع والمحلل السلعي من إلينوي، شيرمان نيولين، على بيع بعض فول الصويا مع بدء الأسعار في الارتفاع. وقد جاءت تلك المبيعات، التي تم تسجيلها قبل وصول السوق إلى ذروته هذا الأسبوع، بأقل من تكلفة الإنتاج لديه.

وقال: "كرهنا البيع، لكن الأمر يتعلق بالسيولة النقدية. لدينا الكثير من المستحقات للدفع في هذا الوقت من العام."

وبلغت عروض شراء فول الصويا النقدية الفورية في مصنع "آرتشر دانيلز ميدلاند" الضخم في ديكاتور بولاية إلينوي، وهو مرجع أساسي لأكبر ولاية منتجة لفول الصويا، 11.23 دولار للبوشل بعد ظهر الخميس. وكان ذلك عند أو أعلى من متوسط سعر التعادل المقدر للأراضي الزراعية عالية الإنتاجية في وسط إلينوي، الذي يتراوح بين 10.87 و11.23 دولار للبوشل، وفقًا لاقتصاديي جامعة إلينوي، وارتفاعًا من 10.42 دولار قبل شهر.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة عند 4.37 دولار للبوشل.

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.4% إلى 11.25 دولار للبوشل.

القمح

وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 0.2% إلى 5.39 دولار للبوشل.