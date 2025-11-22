تكنولوجيا: أبل تطلق إصدارًا محدودًا من MagSafe غريب خاص لمقبض آيفون مصمّم لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أبل مقبضًا وحاملًا محدود الإصدار لهواتف آيفون، صمّمته الفنانة Bailey Hikawa بعد عملية مقابلات مطوّلة، بهدف دعم طرق مختلفة للإمساك بالهاتف مع تقليل الجهد المطلوب للحفاظ على ثباته.

يأتي هذا التصميم مخصصًا للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في قوة العضلات أو المهارة اليدوية أو التحكم في اليد، وذلك احتفالًا بمرور 40 عامًا على جهود أبل في مجال الإتاحة.

يعتمد Hikawa Phone Grip & Stand على تقنية MagSafe ليثبت بسهولة على أي آيفون يدعمها، كما يمكن فصله بسرعة عند الحاجة.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل كمُسند يسمح بوضع الهاتف في زاويا مشاهدة مختلفة، سواء بشكل رأسي أو أفقي. استوحي التصميم من النحت المعاصر، ويأتي بلونين: Chartreuse، وCrater المصنوع جزئيًا من مواد معاد تدويرها.

يتوفر المقبض بسعر 69.95 دولار مع شحن مجاني عبر متجر أبل.

