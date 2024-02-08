شكرا لقرائتكم خبر عن واردات خام الذهب ترتفع لأول مرة وتسجل 22 مليون دولار نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الواردات المصرية من أشكال خام الذهب "غير النقدى" في الفترة الأخيرة، حيث سجلت وارداته ارتفاعا لأول مرة منذ عدة أشهر.

وقالت بيانات الجهاز، إن واردات مصر من أشكال الخام من الذهب بلغت نحو 22 مليون و838 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، ارتفاعا من 14 مليون و825 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 8 آلاف دولار.

وجاء ارتفاع الواردات الطفيف بعد عدة أشهر تراجع خلالها مستوى الاستيراد بشكل ملحوظ، حيث سجلت بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 111 مليونا و555 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 279 مليونا و261 ألف دولار خلال الفترة المناظرة لها من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 167 مليونا و706 آلاف دولار.

وكانت بيانات جهاز الإحصاء، رصدت وصول الواردات المصرية من أشكال خام الذهب نحو 90 مليونا و43 ألف دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، بينما كانت نحو 220 مليونا و115 ألف دولار في الفترة المناظرة لها في العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته 130 مليون دولار.