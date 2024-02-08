انطلاق معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2024” منتصف فبراير الجاري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنطلق على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري، وذلك يوم الأحد 18 فبراير 2024 لمدة 4 أيام، بمشاركة عدد من صناع القرار العقاري والاستثمار الإسكاني والتمويلي من بنوك وشركات تمويل ومطورين عقاريين، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وسيشارك في النسخة الجديدة من المعرض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار، وصندوق التنمية العقارية، والشركة الوطنية للإسكان، وشركة المربع الجديد – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – إضافة إلى عدد من الشركات العقارية والجهات التمويلية، التي ستستعرض أحدث منتجاتها وخدماتها الهادفة لتلبّية احتياجات وتطلعات الأسر السعودية لتملّك المساكن.

ويُعد معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2024” فرصةً لتبادل الخبرات واستعراض أهم التجارب الناجحة في مجال التطوير العقاري، وتوقيع اتفاقيات وشراكات واسعة بين الجهات الحكومية المشاركة والقطاع الخاص، بما يُسهم في تحفيز وتعزيز المعروض السكني وتطوير القطاع العقاري في المملكة، وتوفير خدمات تلبّي تطلعات الأسر السعودية.

مما يذكر أن المعرض يستقبل زوّاره في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ابتداءً من 18 إلى 21 فبراير 2024، وذلك للاطلاع على أحدث المشاريع السكنية والعقارية والحلول التمويلية التي تقدمها شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية.