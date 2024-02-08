شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يستقبل وفد المفوضية الأوروبية لمناقشة تعديل الحدود الكربونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الصناعات، أنه سيستضيف وفد المفوضية الأوروبية برئاسة توماس جيراسيموس – المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية المعنية في إطار متابعة اتحاد الصناعات المصرية للمستجدات المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية، والعمل علي إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لمواجهة تداعيات تطبيق الألية علي واردات الإتحاد الأوروبي علي قطاع الأسمدة والهيدروجين ومنها المنتجات المصرية في هذه القطاعات

وقال الاتحاد أن اللقاء المرتقب سيشمل طرح كافة الاستفسارات التي تتعلق بتطبيق آليات تعديل الحدود الكربونية ومناقشتها مع أعضاء وفد المفوضية الأوروبية والحكوميين المعنيين من الجانب المصري.

ويشارك في اللقاء مجموعة من سفراء الاتحاد الأوربي وذلك للوقوف علي أهم المقترحات والتحديات لمواجهة تداعيات تطبيق القانون واستفسارات الشركات حول كيفية التوافق مع اشتراطات الآلية الأوروبية الصادرة.