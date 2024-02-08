شركة السعودية تحصل على ترخيص تقديم خدمات الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة

القاهرة - سامية سيد - ـ تسعى لتوفير خدمات نوعية ومتكاملة لحجاج بيت الله الحرام

حصلت شركة السعودية للحج والعمرة التابعة لمجموعة السعودية على ترخيص من وزارة الحج والعمرة لممارسة خدمة الحجاج لعدد 10 آلاف حاج، ويأتي ذلك بعد الإعلان عن إطلاق الشركة والتي تستهدف التركيز على توفير تجربة سفر إيمانية لضيوف الرحمن تحفها السكينة.

وتسعى السعودية للحج والعمرة من خلال حصولها على الترخيص إلى ضمان تقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن، وذلك منذ لحظة التفكير بإجراء الحجوزات مروراً باستقبالهم في المطارات الخارجية والداخلية إلى جانب تقديم خدمة السكن والاعاشة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بالإضافة إلى تأمين خدمة المواصلات للتنقل بين المدن والمشاعر المقدسة.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للحج والعمرة الأستاذ عامر بن صالح آل خشيل هذه الخطوة بالتاريخية بحصول "السعودية" ولأول مرة على ترخيص من وزارة الحج والعمرة لممارسة خدمة الحجاج، مشيراً إلى أنه سيتم الشروع في توفير كافة المتطلبات التي تضمن تقديم خدمات فائقة الجودة وتتكامل مع منظومة الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.