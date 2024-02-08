“الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع مرسية زون 4 في ضاحية خزام شمال مدينة الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، والرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي اليوم, مشروع مرسية زون 4 أحدث وجهة عمرانية بضاحية خزام في شمال مدينة الرياض، حيث ستبدأ مراحل البيع في المشروع لجميع شرائح المجتمع دون تطبيق اشتراطات الدعم السكني، وذلك ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لتوفير المزيد من الوحدات السكنية المتكاملة والسعي إلى تقديم خيارات متنوعة وفق أسلوب فريد تلبي تطلعات الأفراد والأسر السعودية.

ويتميز مشروع مرسية زون 4 بموقعه الإستراتيجي في قلب الضاحية وتحديدًا بمحاذاة “خزام مول”، ويمتد على مساحة تتخطى 280 ألف متر مربع، ويضم في جانبه الشرقي مدرسة عالمية، ومسجداً وعيادة صحية وحضانة أطفال، وبقية المرافق الخدمية الأخرى المتوفّرة في المركز المجتمعي وسط المشروع، إلى جانب المسطحات الخضراء التي ستضفي الحيوية والنقاء، لتقدم حياة عصرية ذات جودة مستدامة.

ويُوفّر مشروع مرسية زون 4 أكثر من 600 وحدة سكنية تتراوح مساحتها ما بين 200م – 385م، تتميز بجودة البناء والتصاميم العصرية بمعايير هندسية عالية الجودة، داخل مجتمع سكني متكامل يضم مرافق متعددة صحية وتعليمية وتجارية وترفيهية، حيث يتم الوصول إليها عبر مسارات آمنة للمشاة خلال مدة لا تتجاوز 10 دقائق، وذلك لتوفير نظام حياة صحي ومتكامل يُعيد صياغة مفهوم السكن.

وتمتد مشاريع مرسية على مساحة تزيد عن 2,7 ملايين م2 في موقع إستراتيجي شمال العاصمة الرياض، وبإجمالي وحدات سكنية تصل إلى 5570 وحدة سكنية تتنوع ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس، وتشكل الجزء الأكبر من ضاحية خزام التي تقوم الوطنية للإسكان بتطويرها، حيث تتجاوز مساحة ضاحية خزام 30 مليون م2 وتبلغ وحداتها السكنية 50 ألف ضمن بيئة حيوية ترتقي بأعلى معايير جودة الحياة، كما تحتضن الضاحية ثاني أكبر حديقة في المملكة بعد حديقة الملك سلمان وهي حديقة “ضاحية خزام الكبرى” بمساحة 4.5 ملايين متر مربع تمتد بشكل طولي لتغطي جميع أنحاء الضاحية، وذلك يسهم في تعزيز الترابط بين السكان وتمكنهم من الاستمتاع بالطبيعة، لتقدم نمط حياة صحي ومميز في شمال مدينة الرياض.

ويمكن الاطلاع على جميع الخيارات وحجز الوحدات في المشروع الجديد دون اشتراط الدعم السكني، وذلك من خلال زيارة موقع وتطبيق سكني عبر الرابط التالي: https://sakani.sa/app/offplan-projects/1134.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان NHC هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن. كما تعمل الوطنية للإسكان على قيادة التحول الرقمي العقاري من خلال إدارة وتشغيل واستدامة 8 منصات رقمية عقارية تخدم 10 ملايين مستخدم، وتستحوذ على 70%من التعاملات العقارية على مستوى المملكة.