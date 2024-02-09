شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مصانع الدلتا للأسمدة يضيف 500 مليون دولار لصادرات القطاع سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد شركة الدلتا للأسمدة الواقعة بمدينة طلخا محافظة الدقهلية ، واحدة من أهم شركات صناعة الأسمدة في مصر ، حيث تأسست عام 1998 منبثقة من شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية في السويس والتي تأسست عام 1946.

وتعمل الشركة في مجال صناعة المواد الكيماوية وخاصة سماد اليوريا ونترات النشادر والأسمدة المركبة الصلبة والسائلة والأمونيا وحامض النيتريك.

‏مؤخرا تم توقيع اتفاقية لتطوير الشركة بعد التوقف لعدة سنوات وهذا التطوير من المتوقع أن يضيف نحو 500 مليار دولار سنويا من الصادرات لقطاع الأسمدة وبالتالي زيادة صادرات مصانع قطاع الأعمال العام وزيادة موارد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

تنفذ شركة "تيسن كروب" إحدى الشركات الرائدة عالميا في الصناعة والتكنولوجيا والتحول الأخضر، وتعمل في نحو 75 موقعًا في جميع أنحاء العالم عملية التطوير .

تشمل عملية التطوير إعادة تأهيل شركة الدلتا للأسمدة وتشغيل مصنعى اليوريا ، والأمونيا (المغلق منذ سنوات) ورفع طاقته الإنتاجية إلى الحد الأقصى البالغ 1400 طن/ يوم، وكذلك وحدات المرافق الخارجية والمركزية لخدمة محطة الأمونيا واليوريا وحامض النيتريك ونترات الأمونيوم ومحطة التوليد ثاني أكسيد الكربون.

ومؤخرا وفي إطار استراتيجية العمل وزيادة الإنتاج والتشغيل وسياسة دعم الصناعة وتحديث وتطوير الصناعات القائمة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية وزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع، شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاقية تعاون بين شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة "تيسين كروب " الألمانية.

أكد الدكتور محمود عصمت أهمية صناعة الأسمدة وحرص الدولة على التوسع في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي ويدعم خطط التوسع الزراعى واستصلاح الأراضى ، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركاتها التابعة وخاصة العاملة في هذه الصناعة لتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، مع الالتزام بالمعايير العالمية ولاسيما الاشتراطات البيئية.

‏وتنتج مصانع الدلتا للأسمدة ،سماد النترات والسماد اليوريا ،وهو مطلوب محليا وعالميا وخلال الفترة المقبلة بعد عملية التطوير ستساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي ،والمساهمة في الصادرات المصرية بشكل كبير ،ولاسيما في ظل زيادة الطلب على السماد بمختلف أنواعه.