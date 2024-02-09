شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: مصر سجلت زيادة سكانية مليون نسمة خلال 250 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه بعد تسجيل عدد سكان مصر اليوم 106 مليون نسمة، يكون قد تحققت زيادة سكانية -الفرق بين أعداد المواليد والوفيات- قدرها مليون نسمة خلال 250 يوماً "8 شهور و10 أيام".

وقالت بيانات الجهاز، إنه يلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 106 مليون نسمة لتصبح 250 يوماً، بينما كانت 245 يوماً خلال المليون السابق و221 يوماً خلال فترة تحقق المليون الأسبق، نظراً لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5599 مولود، مقابل 5683 مولود خلال فترة الوصول إلى 105 مليون نسمة و6089 مولود للوصول إلى 104 مليون نسمة .

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر بالداخل سجل 106 مليون نسمة يوم الخميس 8 فبراير 2024، وكان عدد السكان قد بلغ 105 مليون نسمة يوم السبت الموافق 3 يونيه 2023 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وتؤدي مستويات الإنجاب الحالية في حالة ثباتها على 2.76 طفل لكل سيدة إلى وصول عدد سكان مصر إلى 117 مليون نسمة عام 2030 و157 مليون نسمة عام 2050 بينما يصل عدد السكان إلى 116 مليون نسمة عام 2030 و144 مليون نسمة عام 2050، إذا انخفضت مستويات الإنجاب لتصل إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2042 أي بفارق مليون نسمة عام 2030 و13 مليون نسمة عام 2050، حيث يتطلب ذلك تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية.