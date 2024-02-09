شكرا لقرائتكم خبر عن عضو القابضة الكيماوية: تطوير سماد طلخا يدعم القطاعين الزراعى والصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏كشف عماد حمدي ،عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رئيس النقابة العامة للكيماويات ،أن تطوير شركة سما طلخا "الدلتا للأسمدة " خطوة كبيرة نحو ‏دعم القطاع الزراعي من خلال توفير الأسمدة للمزارعين حيث أن الشركة كانت تورد 50% من إنتاجها لوزارة الزراعة ،أو السوق المحلي وتصدر النسبة الباقية ،بالإضافة إلى زيادة الصادرات الخاصة بقطاع الأعمال العام ،وزيادة الصادرات قطاع الأسمدة المصرية إلى مختلف دول العالم ولاسيما أن الشركة قبل توقفها كانت من أكبر الشركات التي تصدر سماد إلى الخارج.

أضاف عماد حمدى لـ" الخليج 365 " أن مصانع الدلتا الدلتا للأسمدة الواقعة بمدينة طلخا محافظة الدقهلية ، واحدة من أهم مصانع الاسمدة في مصر ، حيث تأسست عام 1998 منبثقة من شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية في السويس والتي تأسست عام 1946 وتضم مجموعة من العاملين المهرة وأصحاب الخبرات الكبيرة فى المجال .

يشار ان شركة "تيسن كروب" إحدى الشركات الرائدة عالميا في الصناعة والتكنولوجيا والتحول الأخضر، وتعمل في نحو 75 موقعًا في جميع أنحاء العالم عملية التطوير ستقوم بعملية التطوير وإعادة تأهيل شركة الدلتا للأسمدة وتشغيل مصنعى اليوريا ، والأمونيا (المغلق منذ سنوات) ورفع طاقته الإنتاجية إلى الحد الأقصى البالغ 1400 طن/ يوم، وكذلك وحدات المرافق الخارجية والمركزية لخدمة محطة الأمونيا واليوريا وحامض النيتريك ونترات الأمونيوم ومحطة التوليد ثاني أكسيد الكربون.

‏وتنتج مصانع الدلتا للأسمدة ،سماد النترات والسماد اليوريا ،وهو مطلوب محليا وعالميا وخلال الفترة المقبلة بعد عملية التطوير ستساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي ،والمساهمة في الصادرات المصرية بشكل كبير ،ولاسيما في ظل زيادة الطلب على السماد بمختلف أنواعه.