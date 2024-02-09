شكرا لقرائتكم خبر عن استبدل سخان المياه الكهربائى بـ"الشمسى" ووفر فى الميزانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصبح اللجوء إلى ترشيد استهلاك الكهرباء بدون أن يتأثر المشنرك أمر لا غنى عنه فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم ، و ذلك من خلال اتباع خطوات بسيطة يمكن لكل مواطن أن يتبعها لخفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية دون أن يؤثر على نمط الاستهلاك اليومى ، وذلك من خلال استبدال بعض الأجهزة التى تعد من كثيفة الاستهلاك بأخرى موفرة للطاقة و من بين هذه الأجهزة سخان المياه الكهربائي الذي يمكن استبداله بسخان شمسي ، وفيما يلى كل المعلومات عن سخان المياه بالطاقه الشمسيه:
أولا متطلبات تركيب سخان شمسي :
1- توفير مساحة أعلى سطح التركيب.
2- توصيل خطوط المياه الباردة والساخنة إلى مكان التركيب.
3- توصيل كابل كهرباء إلى مكان التركيب.
ثانيا مميزات السخان الشمسي:
1- توفير المياه الساخنة ليلًا ونهارًا حتى عند انقطاع الكهرباء.
2- السخانات الشمسية أطول عمرًا من السخانات التقليدية وأقل أعطالا.
3- تقليل نسبة التلوث التي تسببها السخانات الأخرى.
4- يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.
5- يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.
6- يوفر في استهلاك الكهرباء.
7- يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.
8- يحافظ على الشكل الداخلي بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.
9- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة.
10- يوجد سعات مختلفة لسخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.
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