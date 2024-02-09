شكرا لقرائتكم خبر عن استبدل سخان المياه الكهربائى بـ"الشمسى" ووفر فى الميزانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح اللجوء إلى ترشيد استهلاك الكهرباء بدون أن يتأثر المشنرك أمر لا غنى عنه فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم ، و ذلك من خلال اتباع خطوات بسيطة يمكن لكل مواطن أن يتبعها لخفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية دون أن يؤثر على نمط الاستهلاك اليومى ، وذلك من خلال استبدال بعض الأجهزة التى تعد من كثيفة الاستهلاك بأخرى موفرة للطاقة و من بين هذه الأجهزة سخان المياه الكهربائي الذي يمكن استبداله بسخان شمسي ، وفيما يلى كل المعلومات عن سخان المياه بالطاقه الشمسيه:

أولا متطلبات تركيب سخان شمسي :

1- توفير مساحة أعلى سطح التركيب.

2- توصيل خطوط المياه الباردة والساخنة إلى مكان التركيب.

3- توصيل كابل كهرباء إلى مكان التركيب.

ثانيا مميزات السخان الشمسي:

1- توفير المياه الساخنة ليلًا ونهارًا حتى عند انقطاع الكهرباء.

2- السخانات الشمسية أطول عمرًا من السخانات التقليدية وأقل أعطالا.

3- تقليل نسبة التلوث التي تسببها السخانات الأخرى.

4- يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

5- يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

6- يوفر في استهلاك الكهرباء.

7- يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.

8- يحافظ على الشكل الداخلي بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

9- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة.

10- يوجد سعات مختلفة لسخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.