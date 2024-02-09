شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: تخصيص استثمارات للخدمات الصحية تقدر بـ75مليار جنيه لتنفيذ 657 مشروعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد القطاع الصحى فى مصر خلال السنوات العشر الماضية تطورا ملحوظا سواء من حيث حجم الاستثمارات التى قامت الدولة بضخها أو المبادرات التى تم إطلاقها ونجحت الدولة فى إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية.

وتعمل الدولة المصرية على تطوير القطاع الصحي من خلال زيادة حجم الاستثمار في مجال الرعاية الصحية، وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات والتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية.

وقد حققت الدولة المصرية طفرة كبيرة فى المنظومة الصحية خلال السنوات الماضية، من خلال القضاء على فيروس "سي" ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار.

وعن أبرز مشروعات تطوير الخدمات الصحيّة، بخطة عام 23/2024، اشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطوير نحو 68 مُستشفى رعاية علاجيّة قائمة، و55 وحدة رعاية أوليّة فى إطار مشروع التأمين الصحى الشامل، بجانب تطوير وتجهيز 15 مُستشفى و105 وحدة رعاية أوليّة فى إطار برنامج تطوير التجمّعات الحضريّة، ومن الـمُستهدف كذلك دخول تسعة مُستشفيات الخدمة خلال 23/2024 تُضيف نحو 2700 سرير، و22 حضّانة أطفال، و93 غرفة عمليّات، ونحو 100 جهاز غسيل فشل كلوى، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من استكمال 46 مُستشفى تابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان مُنتشرة فى مُختلف مُحافظات الجمهوريّة.

وأوضح التقرير، أن مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة فى عام 23/2024 تتضمن تطوير واستكمال الـمُستشفيات القائمة ( 167 مستشفى رعاية علاجية و29 مستشفى صحة نفسية – 49 مستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبية الـمُتخصّصة)، ودخول 55 مُستشفى الخدمة فى عام الخطة منها 46 مستشفى تتبع ديوان عام الصحة، و(9) مستشفيات جامعية، تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبية، ومنها (10 مراكز تجميع البلازما – وحدات العلاج بالأكسجين الفائق – أقسام العناية الـمُركزة لكبار السن – تطوير 36 مركز حجر صحي)، تطوير مِرفق الإسعاف (استكمال توريد 255 سيارة إسعاف مُجهزة طبيًا – توريد وحدات الشبكة الوطنية الـمُوحدة للطوارئ والسلامة، إلى جانب استكمال الـمشروعات الاستراتيجية وأهمّها (الـمدينة الطبية بمعهد ناصر – مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر)، تحسين الـمنظومة البيئية (إقامة محطات لرصد ملوّثات الهواء والـمياه والأغذية – إنشاء مُجمّعات محارق للنفايات الطبية الخطرة)، علاوة على إنشاء واستكمال عدد 146 وحدة صحية منها (105 وحدة للرعاية الصحية – 55 وحدة فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل).

وعن خِطّة عام 23/2024 تستهدف تخصيص استثمارات كليّة (عامة وخاصة) للخدمات الصحيّة تُقدّر بنحو 75 مليار جنيه، بنسبة 4.6% من الاستثمارات الإجماليّة للخِطّة فى العام ذاته، وذلك لتنفيذ عديدٍ من الـمُبادرات والـمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية.

وعن المشروعات المزمع تنفيذها خلال عام الخطة لقطاع الصحة، فأشار التقرير إلى أنه يشهد 657 مشروعًا، بهدف تطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف القائمة، ومراعاة الاستدامة البيئية فى قطاع الصحة، وكذا استكمال المشروعات الاستراتيجية.