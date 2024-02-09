شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- مستويات 3650 جنيها، وسط ارتفاع في الطلب على الذهب بمصر.





أسعار الذهب اليوم عيار 24 يسجل 4171 جنيها.

عيار 21 يسجل 3650 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3128 جنيها .

عيار 14 يسجل 2433 جنيها.

الجنيه الذهب 29200 جنيه



أسعار الذهب عالميًا أسعار الذهب عالميًا يسيطر على تحركات الأونصة العالمية مع نهاية الأسبوع، واستطاع الذهب الصمود أمام توقعات تأجيل خفض الفائدة الأمريكية بعد أن وجد الدعم من التوترات في الشرق الأوسط وبدأ عطلة العام الجديد في الصين.

شهد سعر الأونصة العالمية من الذهب تراجعا طفيفا لليوم الثالث على التوالي ليتداول حاليًا عند المستوى 2031 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن سجلت يوم أمس أدنى مستوى عند 2020 دولارا للأونصة قبل أن تغلق الجلسة عند المستوى 2034 دولارا للأونصة.

الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.4% بعد أن ارتفع الدولار الأمريكي بداية هذا الأسبوع ليسجل أعلى مستوى منذ 3 أشهر، ويجبر الذهب على التراجع ولكن المعدن النفيس وجد عدد من العوامل التي ساعدته على الصمود ليدخل في تحركات عرضية.

خلال الأسبوع صدر عدد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي أكدوا خلالها على ملائمة السياسة النقدية الحالية للبنك لأوضاع الاقتصاد الأمريكي، وأن أعضاء البنك يفضلون بقاء الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية لفترة أطول من الوقت.

أعضاء الفيدرالي الأمريكي لم يحددوا موعدا بعينه لبدء خفض الفائدة، وأشاروا أنهم في حاجة إلى المزيد من التأكيد على انخفاض معدلات التضخم بشكل مستدام وصولاً إلى مستهدف التضخم للبنك عند 2%.