شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من توصيل الغاز لـ4 مناطق صناعية بقنا وسوهاج بتكلفة 641 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع وزارة البترول، من إنهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعى لأربع مناطق صناعية هى المنطقة الصناعية بقفط، والمنطقة الصناعية فى هو بمحافظة قنا، والمدينة الصناعية بغرب جرجا، والمدينة الصناعية بغرب طهطا فى محافظة سوهاج، وبتكلفة وصلت إلى 641 مليون جنيه.

يأتى ذلك فى إطار خطة واستراتيجية متكاملة من قبل وزارة التجارة والصناعة لرفع كفاءة واستكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق للمناطق الصناعية وخاصة بصعيد مصر، تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية بدعم مؤشرات التنمية الاقتصادية بمحافظات صعيد مصر المختلفة، من خلال زيادة معدلات التوظيف وإتاحة المزيد من فرص العمل بمحافظات الصعيد المختلفة.

يعد هذا الإنجاز بمثابة إنعكاسًا للنهج التشاركى الذى تسلكه الهيئة فى التعامل مع المستثمرين بالقطاع الصناعى وتلبيةً لمطالبهم، ودعمًا لاحتياجات الصناعات القائمة والمخطط تواجدها بتلك المناطق من مصادر الطاقة المتنوعة.

قالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن وحدة تنمية الصعيد بالهيئة انتهت من تنفيذ أعمال الغاز الطبيعى فى وقت قياسى، ويرجع هذا للالتزام التام من قبل كافة الجهات المتعاونة للعمل فى هذا المشروع، بالجدول الزمني التنفيذي لكافة الأعمال، والتى كان من أهمها الانتهاء من أعمال توصيل الخط الخارجى وتنفيذ الشبكة الداخلية للغاز وإنشاء محطة تخفيض الضغط للمناطق الأربعة وكذلك ضخ الغاز الطبيعى للمصانع التى تعاقدت مع الشركة الحديثة للغاز.

وأكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذا المشروع يأتى فى سياق التزام وزارة التجارة والصناعة والحكومة المصرية بتحقيق خططها الطموحة لتحسين استخدام مصادر الطاقة المتنوعة، وضمان توفير إمدادات الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية، لتعزيز قدرات الصناعة المصرية، وتحقيق المستهدفات المرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار الصناعى المصرى، لدعم النمو الصناعى المستدام بكافة أنحاء الجمهورية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية لصعيد مصر.