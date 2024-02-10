شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسهم ترتفع بنسبة تفوق 20% خلال أسبوع على رأسها "إعمار" بـ44% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت 10 أسهم بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 20 خلال جلسات الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، نتيجة تحقيق شركات أداء مالي قوي أو حصولها على أراضي جديدة بالساحل الشمالي الغربي مما يوفر تدفقات نقدية مستقبلية، وضمت قائمة الأسهم الذهبية وهي:

1- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بنسبة 20.90% ليصل إلى مستوى 2.430 جنيه.

2- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بنسبة 21.55% ليصل إلى مستوى 16.580 جنيه.

3- شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 22.33% ليصل إلى مستوى 23.610 جنيه.

4- مدينة مصر للإسكان والتعمير بنسبة 24.30% ليصل إلى مستوى 4.910 جنيه.

5- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 24.55% ليصل إلى مستوى 25.010 جنيه.

6- ليسيكو مصر بنسبة 25.52% ليصل إلى مستوى 29.170 جنيه.

7- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 26.84% ليصل إلى مستوى 43 جنيه.

8- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 26.94% ليصل إلى مستوى 2.059 جنيه.

9- العبوات الطبية بنسبة 32.12% ليصل إلى مستوى 1.707 جنيه.

10- إعمار مصر للتنمية بنسبة 44.01% ليصل إلى مستوى 5.890 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 28411.41 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر فبراير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 6886.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 9679.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 34772.12 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 6521.48 نقطة.