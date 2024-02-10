شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسهم ترتفع بنسبة تفوق 20% خلال أسبوع على رأسها "إعمار" بـ44% والان مع تفاصيل الخبر
1- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بنسبة 20.90% ليصل إلى مستوى 2.430 جنيه.
2- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بنسبة 21.55% ليصل إلى مستوى 16.580 جنيه.
3- شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 22.33% ليصل إلى مستوى 23.610 جنيه.
4- مدينة مصر للإسكان والتعمير بنسبة 24.30% ليصل إلى مستوى 4.910 جنيه.
5- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 24.55% ليصل إلى مستوى 25.010 جنيه.
6- ليسيكو مصر بنسبة 25.52% ليصل إلى مستوى 29.170 جنيه.
7- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 26.84% ليصل إلى مستوى 43 جنيه.
8- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 26.94% ليصل إلى مستوى 2.059 جنيه.
9- العبوات الطبية بنسبة 32.12% ليصل إلى مستوى 1.707 جنيه.
10- إعمار مصر للتنمية بنسبة 44.01% ليصل إلى مستوى 5.890 جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 28411.41 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر فبراير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 6886.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 9679.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 34772.12 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 6521.48 نقطة.
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