سعر جرام الذهب اليوم السبت 10 فبراير 2024 فى مصر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت 10 فبراير 2024 في الأسواق عقب تغيرات ملحوظة في سعر جرام الذهب بالسوق المصرية، وبلغ سعر الذهب اليوم مستويات 3700 جنيه للجرام عيار 21 بدون إضافة مصنعية.

عيار 21 يسجل 3700 جنيه.

عيار 18 يسجل 3171 جنيها.

عيار 14 يسجل 2467 جنيها.

الجنيه الذهب 29600 جنيه.

سيطر التذبذب على أسعار أونصة الذهب العالمية في ظل ضغط سلبي على سعر الذهب من توقعات تأجيل خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، إلى جانب ضغط إيجابي للذهب من التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع الطلب على الذهب في الصين بالتزامن مع الاحتفال بالعام الجديد، مما دفع الذهب إلى التحرك في اتجاه عرضي.

توقعات أسعار الذهب

يتداول سعر أونصة الذهب حالياً فوق المستوى 2030 دولارا للأونصة ويتحرك في نطاق ضيق ولكن تميل التداولات إلى الهبوط على المدى اللحظي طالما استقر السعر تحت مستوى المقاومة 2040 دولارا للأونصة.

بشكل عام تتداول أسعار الذهب العالمي داخل نطاق 2020 – 2040 دولارا للأونصة، والخروج من هذه المنطقة سيزيد من زخم تحركات الذهب، وتبقى مستهدفات الصعود عند 2065 ثم 2080 دولارا للأونصة، بينما مستهدفات الهبوط عند 2015 ثم 2000 دولار للأونصة.