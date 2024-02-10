شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الهندسية تبحث تحقيق تكامل صناعي عربي فى القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس مع وزير مفوض الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية فرص تحقيق تكامل صناعي عربي بين الدول العربية من خلال تفعيل أكبر لأنشطة غرفة الصناعات الهندسية بالتنسيق مع الجامعة العربية بالدول العربية وعقد شراكات وتحالفات تدعم الصناعة العربية في قطاع الصناعات الهندسية برعاية جامعة الدول العربية.

و كان قد استقبل محمد المهندس رئيس الغرفة بمقر الغرفة باتحاد الصناعات المصرية الوزير مفوض الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة وتم عقد لقاء بالغرفة ضم المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة و كامل حجازي مدير الغرفة الهندسية .

و أكد محمد المهندس أن نهج الغرفة ومجلس ادراتها هو تحقيق أكبر خدمات يمكن تقديمها للاعضاء بهدف النهوض بقطاع الصناعات الهندسية بشكلٍ عام و العمل بقوة على المساهمة في تعميق الصناعة المحلية ونحن نهدف أيضا إلى تحقيق تكامل اقتصادي عربي في مجال الصناعات الهندسية .

و أوضح المهندس أن البداية كانت معنا من خلال مشاركتنا في المعارض الدولية وكذلك الدور القوي الذي نقوم به من خلال شعبة بناء وإصلاح السفن التابعة للغرفة برئاسة اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس الشعبة في تحقيق تكامل عربي في هذه الصناعة المهمة وبالفعل اتخذنا خطوات جيدة في هذا الشأن وتم عقد أكثر من اجتماع ضم ممثلين عن العديد من الدول العربية برعاية جامعة الدول العربية .

و أشاد الوزير مفوض دكتور بهجت أبو النصر بالدور المتميز الذي تقوم به غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية في تعميق الصناعة وكذلك دور شعبة بناء و إصلاح السفن في تحقيق تكامل عربي في هذا المجال و النهوض بصناعة بناء و إصلاح السفن العربية .

و أشار دكتور بهجت أبو النصر إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو التباحث والتشاور حول وضع آليات تنفيذ لتحقيق تكامل عربي قوي في مجال الصناعات الهندسية بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية و برعاية من جامعة الدول العربية .

و أشار إلى أن الاوضاع الاقتصادية العالمية والعربية تتطلب تعميق الصناعة العربية العربية وتحقيق تكامل صناعي عربي عربي في المجالات المختلفة وهذا ما نسعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة و نحن نبحث عن شركاء فاعلين في هذا الملف و من هؤلاء الشركاء غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية .