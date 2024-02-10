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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 33 ألف زائر لمعرض «صنع بيدي» الـ17 للمشاريع الصغير، الذي اختتم فعالياته في جدة بمشاركة جامعات المملكة، وتنظيم جامعة الملك عبدالعزيز، الذي يهدف إلى تمكين رواد المشاريع الصغيرة وتأهيلهم والتسويق لمنتجاتهم ومشاريعهم، واستمر المعرض 5 أيام، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وبلغ عدد المشاريع المشاركة في معرض «صنع بيدي» 114 مشروعا في أقسام متنوعة، بإجمالي 150 طالبا وطالبة من رواد المشاريع الصغيرة الراغبين في الانطلاق إلى سوق العمل من مختلف الجامعات السعودية، لإثراء المنتجات المحلية بصناعة وطنية عالية الجودة، ورفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وشهد المعرض عددا من الفعاليات المصاحبة منها «داتا ثون الابتكار الاجتماعي»، وعروض رياضية ومسرحية، وعرض أفلام قصيرة.