الرئاسة البلجيكية

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- بواسطة أيمن الوشواش - للاتحاد الأوروبي أعلنت أمس توصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق بشأن قواعد الميزانية الجديدة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للاتحاد الأوروبي أعلنت أمس توصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق بشأن قواعد الميزانية الجديدة. وأوضح وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغم، أن القواعد الجديدة ستحسن بشكل كبير الإطار الحالي وتضمن قواعد فعالة وقابلة للتطبيق لجميع دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا بأن الاتفاق متوازن وسيسمح الآن بالتنفيذ السريع. وتم تصميم إصلاح قواعد الميزانية الأوروبية لمنح دول الاتحاد الأوروبي مساراً أكثر ملاءمة لخفض نسب ديونها، إذ سيتعين على البلدان التي يزيد عجزها على 3 % أن تبذل جهدا سنويا قدره 0.5 نقطة مئوية، وبالنسبة للبلدان ذات العجز المرتفع ستكون المتطلبات أعلى، فيما لا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة رسميا على الصفقة.

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