200 أسرة منتجة

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- بواسطة أيمن الوشواش - ومؤسسة متخصصة تتنافس بمهرجان الكليجا ببريدة، للتميز في استعراض أفضل المنتجات الشعبية وجودة المنتج وتقديمه للمستهلك بشكل مثالي يرضي الطموح، حيث بات التنافس من المشاركين حول الأفضل والأجود والأجمل هو المعيار لنجاح المشاركة، المقامة فعالياته بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ومؤسسة متخصصة تتنافس بمهرجان الكليجا ببريدة، للتميز في استعراض أفضل المنتجات الشعبية وجودة المنتج وتقديمه للمستهلك بشكل مثالي يرضي الطموح، حيث بات التنافس من المشاركين حول الأفضل والأجود والأجمل هو المعيار لنجاح المشاركة، المقامة فعالياته بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة. وتسعى الغرفة التجارية بالقصيم المنظم لفعاليات المهرجان إلى بذل جهودها في التدريب والإعداد والتجهيز للعاملين بالمنتج الشعبي، إضافة إلى تطوير المنتج الشعبي، وتعزيز مهارات إخراجه وعرضه على مستوى الأكلات الشعبية، وعرض المنسوجات التراثية والأعمال الحِرفية، وتحويل الموروث إلى مظهر من مظاهر الزينة والجمال، التي يتزين بها زوار المهرجان.

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