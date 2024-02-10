وزارة التجارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت تقديم موسم تخفيضات رمضان وعيد الفطر، لتكون متاحة للمستهلكين ابتداء من شعبان، وذلك لتحفيز التسوق المبكر.

ويمكن للمنشآت التجارية والمتاجر الالكترونية الآن التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات بشكل الكتروني خلال: sales.mc.gov.sa.

وسيبدأ موسم التخفيضات لرمضان والعيد للمستهلكين من 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024) وحتى 5 شوال 1445 (14 أبريل 2024).

ويهدف التقديم الالكتروني إلى تمكين المنشآت والمتاجر للحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات.

كما يمكن تقديم الموسم هذا العام للمتسوقين في التجارة الالكترونية من الحصول على منتجاتهم في وقت مبكر.

ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات، خلال مسح «الباركود» الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات، التي تشمل «نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، إضافة إلى بيانات المنشأة».

وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.