شكرا لقرائتكم خبر حجز كامل وحدات مشروع «مرسية زون 4 » بمبيعات نصف مليار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتملت حجوزات المرحلة الأولى في مشروع «مرسية زون 4»، الواقع في ضاحية خزام، خلال 30 دقيقة من إطلاقه، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز، بمبيعات تقارب نصف مليار ريال.

وأتاحت الشركة الوطنية للإسكان «NHC»، البيع لجميع شرائح المجتمع دون اشتراط للدعم السكني، مما أدى إلى اكتمال الحجوزات في وقت قياسي جدا، ما يعكس إمكانات الشركة في تطوير ضواحٍ مميزة، واهتمامها بكامل تفاصيل ومراحل المشاريع العمرانية، إضافة إلى تميز هذه المشاريع بمقومات جودة الحياة، ليجد فيها السكان جميع المتطلبات الأساسية والأنشطة بأسلوب مبتكر.

وتتميز الوجهة الجديدة بموقعها الاستراتيجي في قلب الضاحية، وتحديدا بمحاذاة «خزام مول»، حيث تتمتع بمقومات عالية من الجودة والاستدامة، وستضم في جانبها الشرقي مدرسة عالمية، ومسجد وعيادة صحية وحضانة أطفال، وبقية المرافق الخدمية الأخرى المتوافرة في المركز المجتمعي وسط المشروع، إلى جانب المسطحات الخضراء التي ستضفي الحيوية والنقاء.

وتقدم «ضاحية خزام» تجربة استثنائية لساكنيها. كما تتميز بتنوع الفرص التي توفرها في المجال السكني أو الاستثماري، وتتسم بيئتها بمزايا فريدة تسهم في الارتقاء بمفاهيم جودة الحياة، وتقدم نموذجا للتخطيط الحضري الذي يدعم الأنسنة وتكامل الخدمات والمرافق الترفيهية والصحية والتعليمية والتجارية والاجتماعية والرياضية، لتخلق بها نظام حياة متكاملا يتيح لجميع الساكنين الاستمتاع بها، وقضاء أوقات رائعة بالقرب من مساكنهم.

وتجاوزت نسبة مبيعات الوحدات السكنية في ضاحية خزام 95% من مجمل الوحدات السكنية المطروحة، بقيمة تخطت 15 مليار ريال، وكشفت الأرقام الرسمية بيع أكثر من 19 ألف وحدة سكنية في 23 مشروعا سكنيا في الضاحية، التي تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع، إذ إن الشركة الوطنية للإسكان تقدم خلال ضواحيها خيارات سكنية متنوعة في وجهات عمرانية متكاملة، تجعل رفاهية الأفراد والأسر في مقدمة أولوياتها، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.