تفاهم بين stc وiBASIS لتطوير خدمات إنترنت الأشياء بالمنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مجموعة stc مذكرة تفاهم مع iBASIS، الشركة المتخصصة في حلول وخدمات الاتصالات للمشغلين، بهدف توفير تجربة اتصال عالمية عبر تقنية إنترنت الأشياء في المنطقة.

وستسهم هذه المذكرة في تعزيز ريادة مجموعة stc في مجال إنترنت الأشياء، بحيث تسهم في تمكين مطوري تقنيات إنترنت الأشياء في أوروبا وأمريكا، من توسيع نطاق أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط. كما يهدف هذا التعاون إلى رفع مستوى خدمات اتصالات إنترنت الأشياء، ومساعدة الشركات المصنعة للأجهزة الذكية (OEMs) في استكشاف فرص نمو أعمالها في المنطقة، وتوفير خدمات اتصالات مرنة لدعم المطورين في التوسع بشكل أسرع.

إضافة إلى مساهمتها في دعم خطط تمكين تقنيات إنترنت الأشياء، وزيادة مساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع الفرص الاستثمارية في المنطقة.

كما ستسمح هذه الشراكة للمجموعة بتعزيز أثرها في دفع عجلة التحول الرقمي، حيث تسهم في تطوير حلول مبتكرة تمكن مقدمي الخدمات والمشغلين في المنطقة من تلبية متطلبات عملائهم، ولا سيما في مجال صناعة وتطوير الأجهزة الذكية. كما ستسهم أيضا في دعم تطوير حلول جديدة وتعزيز خدمات الاتصالات في مجال إنترنت الأشياء في المنطقة، لتلبية احتياجات الشركات المتزايدة ومواكبة تطلعاتها المستقبلية.

وتضاف هذه الشراكة إلى قائمة الشراكات القيمة التي تحرص المجموعة خلالها على تقوية علاقاتها الاستراتيجية، لتعزيز الابتكار الرقمي وتهيئة عالم يرحب بخدمات إنترنت الأشياء المستقبلية.

تأتي هذه الشراكة ضمن الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها مجموعة stc لدعم وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 المتمثلة في دعم عجلة التحول الرقمي، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزا رقميا عالميا يربط القارات الثلاث، آسيا وأفريقيا وأوروبا.