شكرا لقرائتكم خبر عن 3.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمركية المحصلة بجمارك بورسعيد خلال يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً لتوجيهات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين عن مشمول حوالي 8358 شهادة جمركية وارد نهائي جمارك بورسعيد (شرق – غرب – إسماعيلية) خلال شهر يناير 2024 وذلك لكافة السلع الإستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها) والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد 462 مليونا و173 ألف جنيه فيما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 2 مليار و766 مليونا و697 ألف جنيه.

كما قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- اسماعيليه) خلال شهر يناير الماضي بتصدير مشمول 3713 بيانا جمركيا صادرا بعدد 704 حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالى 8 مليارات و371 مليونا و48 ألف جنيه لأصناف متعددة منها مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية، تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي 3 ملايين 376 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يناير 2024 حوالي 3 مليارات و228 مليونا و869 ألف جنيه.