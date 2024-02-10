شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال الغاز بين وزارة البترول ونظيرتها البلغارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ونظيره البلغاري رومين راديف مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر و بلغاريا في مجال الغاز الطبيعي.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة علي هامش الاجتماع الأول للجنة التعاون المشتركة بين مصر و بلغاريا بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية و ماريا جابرييل نائبة رئيس الوزراء ووزير خارجية بلغاريا إلى وضع إطار عام لتعزيز التعاون في انشطة الغاز الطبيعي ، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي العلمي والفني والتكنولوجي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال استخراج الغاز الطبيعي وتخزينه ونقله وإسالته.

وتنص مذكرة التفاهم على إنشاء مجموعة عمل مشتركة من الخبراء والفنيين من الجانبين للإسراع باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمجالات التعاون الواردة بمذكرة التفاهم.

هذا ومن المقرر أن يشارك وزير الطاقة البلغاري رومين راديف في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس) في نسخته الجديدة بعد تحوله من مؤتمر للبترول الي مؤتمر للطاقةالمقرر عقده خلال الفترة من 19 – 21 فبراير 2024 والذي يشهد النسخة الأولى من تحول المؤتمر من مؤتمر للبترول والغاز إلى مؤتمرللطاقة بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية للتحول الطاقي .