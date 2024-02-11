شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات دولار لبناء القدرات الصناعية الزراعية في المناطق الريفية بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الانتباه إلى مؤتمر "تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي" المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 8 مايو في جنيف، والذي سينظر في كيفية تعزيز مشاركة الاقتصادات النامية في التجارة الإلكترونية، ويأتي ذلك في أعقاب الأسبوع الإلكتروني الذي تم تنظيمه في ديسمبر في جنيف، والذي جمع أكثر من 3500 مشارك من 159 دولة.

فيما أشارت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أنه تم تخصيص 3 مليارات دولار أمريكي من خلال "التحالف من أجل مناطق التصنيع الزراعي الخاصة" لبناء القدرات الصناعية الزراعية في المناطق الريفية المتخلفة في أفريقيا. وركز "منتدى الوكالات الأفريقية لتنظيم الأغذية"، الذي عقد في مصر في أكتوبر على المبادرات الحالية لبناء القدرات في مجال سلامة الأغذية وتحديد احتياجات البلدان لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية قدمت الصين تحديثًا عن أنشطتها في مجال المعونة من أجل التجارة في عام 2023، بما في ذلك دعم الاستثمار في معدات الإنتاج والتصنيع في الزراعة، وتطوير البنية التحتية للنقل المتعلقة بالتجارة، وتنظيم ندوات حول تيسير التجارة والتجارة الإلكترونية.

وناقشت الولايات المتحدة قمة القادة الأمريكيين الأفريقيين التي عقدت في ديسمبر 2022، وسلطت الضوء على المبادرات المتعلقة بقضايا سلسلة التوريد، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والتدريب على المهارات في أفريقيا.

وبالإشارة إلى أحدث مراجعة للسياسة التجارية التي أجريت في نوفمبر، قالت تايبيه الصينية إنها قدمت 432 مليون دولار أمريكي كمساعدة إنمائية رسمية في عام 2022. وقد تم توضيح ذلك في "الورقة البيضاء لسياسة التعاون الدولي والتنمية" الصادرة في ديسمبر 2023.

وقالت تركيا إنها أدخلت مؤخرًا "استراتيجية البلدان البعيدة" في محاولة لزيادة صادراتها من السلع والخدمات. تم الانتهاء من مراجعة السياسة التجارية لتركيا في نوفمبر.

وذكر الإطار المتكامل المعزز أن أكثر من نصف مشاريعه تسعى إلى تعزيز القدرات الزراعية في أقل البلدان نمواً، وأشار إلى 100 مبادرة جارية بشأن التجارة الإلكترونية. أعلن الإطار المتكامل المعزز عن إنشاء مرفق مؤقت لمواصلة عملياته في عام 2024 بعد الانتهاء المرتقب من المرحلة الثانية من الإطار المتكامل المعزز وإلى أن يتم تفعيل آلية دعم جديدة متعددة الأطراف لأقل البلدان نمواً.

وقد أوضح مرفق المعايير وتنمية التجارة دعمه لأكثر من 80 من الاقتصادات النامية والبلدان الأقل نموا منذ عام 2015. ويشمل ذلك مشروعا لخلط المبيدات الحيوية والتقليدية للحد من المخلفات وزيادة صادرات الأغذية الزراعية. وتشمل المشاريع الأخرى تطوير التبادل الإلكتروني لشهادات الصحة النباتية المستخدمة في تجارة النباتات والمنتجات النباتية وتوسيع نطاق حل ePhyto في أفريقيا.

قدم مرفق المساعدة في تسهيل التجارة التابع لمنظمة التجارة العالمية تحديثًا عن التقدم المحرز في تنفيذ الأعضاء لاتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة. وصدق على الاتفاقية ما مجموعه 156 عضوا في منظمة التجارة العالمية، وهو ما يمثل 95.1 في المائة من إجمالي أعضاء منظمة التجارة العالمية. وأشارت أمانة منظمة التجارة العالمية أيضًا إلى أن الصندوق الاستئماني لآلية تمويل مصايد الأسماك - الذي عقد اجتماعه الأول للجنة التوجيهية في 31 يناير - تلقى أكثر من 8 ملايين فرنك سويسري من 14 عضوًا في منظمة التجارة العالمية والتزامات تزيد عن 3 ملايين فرنك سويسري.