شكرا لقرائتكم خبر عن "أوابك": 112.4 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك "، أن صادرات الدول العربية مجتمعة من الغاز المسال خلال عام 2023 بلغت نحو 112.4 مليون طن، مقابل 114.3 مليون طن خلال عام 2022، أي بتراجع طفيف نسبته 1.5%، وقد استطاعت الدول العربية الاستحواذ على حصة سوقية عالمية بلغت نحو 27.4%.

وأضاف التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك"، أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي)، وبعد أن سجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 1.2 مليون طن، ارتفعت خلال الربع الثاني إلى 1.4 مليون طن ثم استقرت خلال الربعين الثالث والرابع عند 1.2 مليون طن.

وتابع التقرير،إجمالا كأداء على مدار عام 2023، بلغت صادرات دولة الإمارات نحو 5 مليون طن مقابل 5.3 مليون طن خلال عام 2022 بنسبة تراجع سنوي%6.6.

وخلال عام 2023 ، توجهت كافة الشحنات من محطة "أدنوك للغاز"، محطة الإسالة الوحيدة في دولة الإمارات الواقعة في جزيرة داس، صوب الأسواق الأسيوية (الهند وكوريا الجنوبية، واليابان والصين، وتايوان باستثناء شحنة واحدة بحمولة 137 ألف متر مكعب توجهت إلى ألمانيا على متن الناقلة "عش" في شهر فبراير 2023، وذلك في إطار التشغيل التجريبي لمرفأ Brunsbüttel العائم، وهو أحد المرافئ التي شيدتها ألمانيا مؤخراً لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من السوق العالمي، بغية سد الفجوة الناتجة عن توقف إمدادات الغاز من روسيا عبر خطوط الأنابيب.

وذكر التقرير،تعد شحنة "أدنوك للغاز" أول شحنة يتم تصديرها إلى ألمانيا من منطقة الشرق الأوسط، وتأتي تجسيداً للعلاقات الاستراتيجية بين ألمانيا ودولةالإمارات، كما صدرت "أدنوك للغاز" شحنة أخرى إلى دولة الكويت، حمولة 60 ألف طن في شهر يونيو2023.