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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري استقبل أمس رئيس غرفة الحسابات بجمهورية روسيا الاتحادية جالينا إزوتوفا، والوفد المرافق لها في مقر الديوان بمدينة الرياض.

وجرى خلال الاستقبال عقد اجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيزها وتفعيلها في المجالات كافة، إضافة لاستعراض تجارب الديوان في مجالي المراجعة المالية والالتزام والرقابة على الأداء، وما توصل إليه من إنجاز في مجال التحول الرقمي، الذي تمكن من خلاله من تنفيذ عمليات المراجعة الكترونيا من خلال منظومة الرقابة الالكترونية (منصة شامل).

وأوضح العنقري، أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة، وغرفة الحسابات بجمهورية روسيا الاتحادية، وذلك في مجال تبادل الخبرات، والرفع من مستوى كفاءة الأداء، وتطوير العنصر البشري في كلا الجهازين.