الاجتماع الوزاري بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة يناقش الاعتماد المهني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش الاجتماع الوزاري التشاوري السابع لدول حوار أبوظبي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، مبادرة الاعتماد المهني.

ورأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي وفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري المنعقد (يومي 10 - 11 فبراير 2024) بمدينة دبي ، بمشاركة 16 دولة من الدول الخليجية والآسيوية، وعدد من المنظمات الدولية، ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ونوه الراجحي خلال الاجتماع الوزاري التشاوري بجهود المملكة في تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات؛ بما يسهم في دعم اقتصاديات أسواق العمل، وتطوير المهارات، ومواكبة المتغيرات المستقبلية.

وجرى خلال الاجتماع الوزاري التشاوري استعراض مبادرة الاعتماد المهني، وأبرز الدروس المستفادة لتعزيز العمل الإقليمي ما بين الدول الأعضاء بحوار أبوظبي؛ لمواجهة مختلف التحديات ذات العلاقة بأسواق العمل.

من جانب آخر التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال اجتماع حوار أبوظبي بوزير رعاية المغتربين والعمل في الخارج بجمهورية بنغلاديش شافيقور شودري، ووزير العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية نيبال شارات بندري.

وجرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وتبادل التجارب والخبرات النوعية، واستعراض جهود المملكة ومبادراتها لتعزيز منظومة العمل وفق رؤية المملكة 2030.