«تسارع» تستثمر في Project 3 Mobility

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة «تسارع» استثمارات التنقل - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - الهادفة لتسريع نمو قطاع السيارات والتنقل في المملكة، اتفاقية ملزمة للاستثمار في شركة بروجيكت 3 موبيليتي (Project 3 Mobility)، ومقرها في كرواتيا.

وتتمحور أعمال وأنشطة شركة (Project 3 Mobility) حول تطوير حلول تقنيات الجيل القادم في مجال التنقل الذاتي، وتستهدف تطوير نظام متكامل يتكون من مركبة كهربائية ذاتية القيادة، وبنية تحتية متخصصة، ومنصة لخدمات التنقل، بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ»تسارع» مايكل مولر، أن الاتفاقية تشكل أساسا قويا لاستراتيجية الشركة، وتطلعها إلى توفير رأس المال اللازم لتوسع الشركات الواعدة التي تعمل على تطوير التقنيات المستقبلية. الاتفاقية مع (Project 3 Mobility) تطوير حلول تقنيات الجيل القادم في مجال التنقل الذاتي.

تطوير نظام متكامل يتكون من مركبة كهربائية ذاتية القيادة، وبنية تحتية متخصصة، ومنصة لخدمات التنقل، بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول.

الاتفاقية توفر رأس المال لتوسع الشركات الواعدة التي تعمل على تطوير التقنيات المستقبلية.