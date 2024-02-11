اعتماد 365 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون في اجتماعه السابع والخمسين، 365 مواصفة قياسية خليجية جديدة ولائحة فنية خليجية لعدد من السلع والمنتجات.

وأوضح رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود الخصيبي، أن المجلس الفني للهيئة اعتمد في اجتماعه مجموعة جديدة من المواصفات القياسية الخليجية لعدد من السلع والمنتجات بلغ عددها 349 مواصفة قياسية خليجية تغطي قطاعات مختلفة، كما وافق على إقرار عدد 16 مشروع لائحة فنية خليجية، موصيا برفعها للجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتمادها كلوائح فنية خليجية إلزامية.

وأضاف «إن المجلس وافق أيضا على اعتماد عدد 40 مشروع ترجمة مواصفة قياسية لائحة فنية خليجية، كما اعتمد خطط اللجان الفنية الخليجية للمواصفات لعام 2024م.

وأشار إلى أن اجتماع المجلس الفني استعرض جملة من المشاريع المهمة، وناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بنشاط التقييس، وأقر عددا من القرارات الداعمة لمسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس، وأخذ علما بمستجدات تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2021 - 2025، مثمنا الجهود التي تبذلها الهيئة في تنفيذ قرارات المجلس ووضعها حيز التنفيذ لخدمة أنشطة التقييس في الدول الأعضاء.

وأفاد رئيس هيئة التقييس بأن المجلس الفني للهيئة والمكون من رؤساء أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، اطلع على مذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن مخرجات الاجتماع الثالث للجنة الخليجية للمختبرات، ووافق على اعتماد وثيقة اللجنة الخليجية للمختبرات الخاصة بتطلعات التأسيس والتوجهات المستقبلية، لما تحتويه من رؤى للمسارات والتوجهات الخاصة بتفعيل خدمات المختبرات كأحد أنشطة التقييس خلال الفترة القادمة، ليتواكب مع تطلعات الدول الأعضاء ويعزز البنية التحتية للتقييس فيها.

واستضاف أعمال الاجتماع دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس؛ برئاسة رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس المهندس محمد المسلم، وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، وبحضور رئيس الهيئة، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون.

قرارات المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية: