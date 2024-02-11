شكرا لقرائتكم خبر ملياران تمويل لمشروع مشترك بين «البحر الأحمر الدولية» و«المملكة القابضة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة «البحر الأحمر الدولية»، المطورة لوجهتي «البحر الأحمر» وأمالا أمس، عن تحقيقها إغلاقا ماليا لاتفاقية تمويل بقيمة 2 مليار ريال (522 مليون دولار) مع بنك الرياض.

ويدعم التمويل المشروع المشترك بين «البحر الأحمر الدولية» والمملكة القابضة، لتطوير منتجع «فور سيزونز» المرتقب إنشاؤه في وجهة «البحر الأحمر»، حيث تم توقيع البنود المبدئية للمشروع المشترك في أكتوبر 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لـ»البحر الأحمر الدولية» جون باغانو، إن الفرص والإمكانات السياحية لدى المملكة لا حدود لها، ومع افتتاح اثنين من فنادقنا، فإننا نعد أنفسنا روادا في وضع المملكة على خريطة السياحة العالمية، كما تعكس هذه الخطوة ثقة القطاع الخاص في السعودية وشعبها وفي «البحر الأحمر الدولية.

وأضاف أنه من المقرر أن يكون منتجع «فور سيزونز»، الذي سيتخذ موقعه على جزيرة «شورى» في وجهة «البحر الأحمر»، مرفقا فاخرا لا مثيل له، حيث سيضم 159 وحدة فندقية، مشيرا إلى أن جزيرة «شورى» تشكل جزءا من المرحلة الأولى للتطوير، التي ستضم عند اكتمالها 11 منتجعا وفندقا استثنائيا فاخرا ووحدات سكنية، إضافة لملعب لبطولات الجولف ومرسى يتسع لـ118 يختا، إضافة إلى مجموعة شاملة من مرافق البيع بالتجزئة وتناول الطعام والترفيه.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الرياض نادر الكريع: تتولى «البحر الأحمر الدولية» مسؤولية كبيرة كونها تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة لذلك لديها طموحات لا تضاهى لتطوير وجهات سياحية متجددة ومستدامة، و من جهتنا كنا على ثقة برؤية وقيادة الشركة منذ انطلاقها ومشاركتنا في التمويل الأول للشركة عام 2021م، وهذا يؤكد لنا أن ثقتنا كانت في محلها عندما رحبت «البحر الأحمر الدولية» بأول زوارها العام الماضي، وها نحن ذا نفتخر مرة أخرى بفرصة دعم واحدة من أكثر شركات التطوير طموحا في العالم.

يذكر أن وجهة «البحر الأحمر» بدأت في 2023م باستقبال طلائع زوارها مع افتتاح اثنين من فنادقها، وأصبح لدى «مطار البحر الأحمر الدولي» جدول منتظم من الرحلات الداخلية منذ سبتمبر 2023، ومن المقرر أن يستقبل منتجع «ديزرت روك» الجبلي وجزيرة «شيبارة» أوائل زوارهما هذا العام، بينما يجري العمل على جزيرة «شورى» وفق الجدول الزمني المقرر للترحيب بالزوار في 2025، وعند اكتمال المشروع في 2030، ستضم وجهة البحر الأحمر 50 منتجعا توفر ما يصل مجموعه إلى 8,000 غرفة فندقية، إضافة إلى أكثر من 1,000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، إضافة إلى مراس فاخرة وملاعب للجولف ومطاعم ومقاه ومرافق للترفيه والاستجمام.