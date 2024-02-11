130 مليون ريال استثمارات لتوطين صناعات الطائرات العسكرية والدرون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، استثمارات جديدة قيمتها 130 مليون ريال لتوطين صناعات الطائرات العسكرية، والطائرات بدون طيار (الدرون)، وتقديم خدمات إصلاح وصيانة وعمرة السفن، وذلك في إطار أهدافها بتعزيز مجالات الاستثمار في المدن الصناعية بالشراكة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية.

ووقعت «مدن» عقدي تخصيص مصنعين جاهزين بمساحة 700 متر مربع واستثمارات 50 مليون ريال للمصنع الواحد لصناعة الطائرات العسكرية، وأجزاء وقطع الطائرات العسكرية والمدنية، والطائرات بدون طيار، كما أبرمت عقد تخصيص أرض لوجستية مساحتها 3 آلاف متر مربع واستثمارات 30 مليون ريال لإصلاح وصيانة السفن، وأعمال العمرة للسفن والزوارق والقوارب العسكرية، إضافة إلى أعمال الإصلاح والصيانة والعمرة لقطع غيار المنظومات العسكرية كالمركبات والطائرات والسفن العسكرية، وكذلك أجهزة تنقية المياه، ومحركات السفن والقطارات، والصمامات.

وشاركت «مدن» بجناح في «معرض الدفاع العالمي 2024» الذي عقدت نسخته الثانية خلال الفترة (4-8 فبراير) بالعاصمة الرياض؛ بهدف تمثيل القطاع الصناعي وتسليط الضوء على الفرص النوعية، وممكنات ومحفزات الهيئة لتمكين الصناعات العسكرية تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية السعودية 2030.

واستعرضت الخدمات والمنتجات، والحوافز الصناعية المبتكرة؛ التي تعزز قاعدتها الإنتاجية ومن بينها الصناعات العسكرية انطلاقا من رؤيتها بأن تكون الوجهة المثالية والشريك الأول للمنظومة الصناعية من خلال توفير الفرص الاستثمارية وإتاحة قاعدة من مصنعي ومقدمي الخدمات وتأهيل القدرات البشرية الاحترافية.

عقود التخصيص:

مصنعان جاهزان بمساحة 700 م2.

استثمارات 50 مليون ريال للمصنع الواحد.

صناعة الطائرات العسكرية.

أجزاء وقطع الطائرات العسكرية والمدنية.

الطائرات بدون طيار.

استثمارات 30 مليون ريال.

إصلاح وصيانة السفن، وأعمال العمرة للسفن والزوارق والقوارب العسكرية.

أعمال الإصلاح والصيانة والعمرة لقطع

غيار المنظومات العسكرية كالمركبات.

أجهزة تنقية المياه.

محركات السفن والقطارات.

أرض لوجستية مساحتها 3 آلاف م2.