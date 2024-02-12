أخبار البورصة اليوم الأحد 11-2-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 11-2-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.998 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والتعمير والاستشارات الهندسية، وكونتكت المالية القابضة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وأم بي للهندسة.

البورصة تخسر 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.998 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 170.5 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.38%، والعرب على 7.94%، واستحوذت المؤسسات على 13.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 80.2 مليون جنيه، 67.4 مليون جنيه، 16.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 5.7 مليون جنيه، 134.2 مليون جنيه، 23.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 28199 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 34541 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12008 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6859 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 9632 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 6492 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة.

وصعدت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات 20 ألف سم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 293.2 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والعربية لحليج الأقطان، والقاهرة للإسكان والتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 41.1 ألف سهم، 11 ألف سهم، 600 ألف سهم، 28.3 ألف سهم، 446 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مدينة مصر للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-الرواد عدد 4 ملايين سهم، 832 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 126.2 ألف سهم، واشترت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 120 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات بلغت 2.5 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 1.99 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 27%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.2 مليار جنيه مقارنة مع 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 22%.

وحققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 706.1 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 449.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 57.2%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 120.5 مليون جنيه مقارنة مع 50.1 مليون جنيه بنسبة نمو 140.7%.

وحققت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، مبيعات بلغت 64.7 مليون جنيه خلال عام 2023 مقابل 40 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 61.94%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 14.9 مليون جنيه مقارنة مع 19.4 مليون جنيه بنسبة نمو 23.09%.

إيبيكو

أعلنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، عن تحقيق مبيعات تجاوزت 5 مليارات جنيه خلال عام 2023، وبلغ عائدات التصدير حوالي 54 مليون دولار، تمثل حصة سوقية كبيرة 26% من إجمالي صادرات مصر، وبلغ حجم إنتاج الشركة 5.6 مليار جنيه.

كما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحويل المجموعة مقابل صفقة استحواذ شركة "أيكون للفنادق" على حصة 51% مع حقوق إدارة كاملة في شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية، فور استكمال إجراءات زيادة رأسمال الشركة والشروط المسبقة.

الشرقية-إيسترن كومباني

أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية، يوم الإثنين الموافق 4 مارس عام 2024 على استخدام جزء من الاحتياطيات لصالح المساهمين القدامى، وذلك بالإفراج عن مبلغ 770 مليون جنيه من رصيد الاحتياطيات بالقوائم المالية في 31 ديسمبر عام 2023 لزيادة رأس المال المصدر من 2.23 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه عن طريق تحويل هذا المبلغ لأسهم توزع لصالح المساهمين القدامى بواقع 0.345 سهم لكل سهم، والموافقة على قرارات مجلس الإدارة الخاصة بإبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لفتح اعتمادات مستندية لموردي الشركة لاستيراد المواد الخام التبغية وغير التبغية ومستلزمات الإنتاج بمبلغ 400 مليون دولار من البنوك المحلية، واتفاقيات ائتمانية مع بنوك خارجية في صورة خطابات ضمان بمبلغ 200 مليون دولار لصالح البنوك المحلية المصدرة للاعتمادات المستندية.