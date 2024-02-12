شكرا لقرائتكم خبر عن 28.6 مليار جنيه موازنة اقتصادية قناة السويس الاستثمارية للعام 2024- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موافقة مجلس إدارة الهيئة على مشروع موازنة الهيئة التقديرية للعام المالي "24-25" بقيمة إجمالية 37.3 مليار جنيه، وتشمل موازنة استثمارية قيمتها 28.6 مليار جنيه، وأخرى جارية قيمتها 8.6 مليار جنيه.

جاء ذلك في اجتماعها الأخير لاستعراض الموقف المالي للهيئة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024، حيث قدرت إجمالي إيرادات الهيئة بنحو 4.3 مليار جنيه، خلال الفترة من 1 يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي 2023، بينما كانت نحو 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 "النصف الأول للعام المالي 22-23" بزيادة بلغت نحو 1.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 70% تقريبًا.

وشهد النصف الأول للعام المالي الجاري "23-24" حصول 48 مشروعًا على موافقة نهائية بإجمالي استثمارات بلغت 991 مليون دولار، كما حصل 42 مشروعًا على موافقة مبدئية وجارٍ استكمال الإجراءات لها باستثمارات 908 مليون دولار.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع مركز للبيانات Data Center الأول من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو (مركز كيميت مصر للبيانات) في منطقة السخنة الصناعية، على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية 224 مليون دولار على مرحلتين وبطاقة إنتاجية 2500 حامل للخوادم؛ بحيث تكون استثمارات المرحلة الأولى 148 مليون دولار، والمرحلة الثانية 76 مليون دولار، وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار".