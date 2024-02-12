شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المشروعات التوسعية الجارية بميناء الحمراء البترولى × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل المشروعات التوسعية الجارية فى المنطقتين الشمالية والجنوبية لميناء الحمراء البترولى ترجمة عملية للرؤى والاستراتيجيات لما تعمل عليه من زيادة غير مسبوقة فى طاقات التخزين للميناء من الخام ودعم دوره الهام كمركز رئيسى بمنطقة البحر المتوسط، وتدشين منطقة استراتيجية لتخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية المختلفة بالعلمين الجديدة.

1-من المخطط تشغيل أولى مراحل المنطقة الاستراتيجية لتخزين وتداول وشحن المنتجات فى الصيف المقبل بتشغيل منطقة تخزين وتداول وشحن السولار.

2-يرتبط هذا المشروع بالبنية التحتية ممثلة فى خط نقل المنتجات البترولية من توسعات مصفاة تكرير ميدور إلى العلمين الجديدة، وحول الموقف التنفيذى لمشروعات التوسعات بالمنطقتين الشمالية والجنوبية للميناء وخطط التنفيذ.

3-توسـعات المنطقة الشمالية والتى تشمل إنشـاء مسـتودعات لتخزين وتداول الزيت الخام للوصـول لسـعة إجمالية 8 مليون برميل لميناء الحمراء.

4- كما تشمل خطوط الربط مع ميناء الحمراء وكذلك محطة توزيع الكهرباء حيث يتم العمل حالياً للانتهاء من المرحلة الأولى وتشمل 4 مستودعات تخزين بواقع 630 الف برميل للمستودع للوصول إلى سعة تخزين للميناء 3ر5 مليون برميل.

5- التوســعات الجنوبية ممثلة فى مشروع المنطقة البترولية بميناء الحمراء تتم الأعمال المتكاملة لإنشاء 3 مستودعات لتخزين وتداول السولار ومحطة توزيع الكهرباء وكافة التسهيلات والمرافق اللازمة والربط مع منطقة التوسعات الشمالية، وكذلك ثلاثة مستودعات للبنزين ومستودعين لوقود النفاثات بالإضـافة لما يلزم من مرافق وتسهيلات.

6-جار تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من توفير طاقة تخزينية للمنتجات البترولية 130 الف طن فى إطار المخطط العام لمنطقة التوسـعات البترولية الحديثة والتى تتزامن مع استكمال خط نقل المنتجات البترولية من مصـفاة ميدور بالإسكندرية إلى ميناء الحمراء البترولى بالعلمين بطول 145 كم، بما يخدم التنمية بمدينة العلمين الجديدة.

7- منطقة تخزين وشـحن المنتجات البترولية البالغ طاقتها 400 ألف طن ســتسـاعد فى تقليل حركة مركبات نقل المنتجات البترولية على الطريق الساحلى، وكذلك خدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعلمين.

8-خطة تداول الزيت الخام خلال العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ واستقبال وتداول كمية 95 مليون برميل من الزيت الخام بتسهيلات ميناء الحمراء بمعدل يومي260 ألف برميل، كما تشـهـد شـركة ويبكو العام القادم إضـــافة نشــاط تداول المنتجات البترولية وتخزين الخام لحسـاب الغير مما سيكون له بالغ الأثر على زيادة المردود الاقتصـادى.