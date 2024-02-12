مش بس أخضر ..4 أنواع للهيدروجين يمكن الاستفادة منها.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - أصفر وأزرق وفيروزى ورمادى وأخضر كلها أنواع ومسميات للهيدروجين يتم استخراجها واستخدامها كأنواع وقود بديلة ويتم تصنيفها حسب مصدر الاستخراج، يشمل 5 أنواع، وفيما يلى أشهر أنواع وقود الهيدروجين:

1- الهيدروجين الرمادى والذى يتم إنتاجه من الوقود الأحفورى، سواء النفط والغاز، ويرافق ذلك انبعاثات الكربون وغيرها.

2- الهيدروجين الأزرق ويتم استخراجه من الوقود الأحفورى، إلّا أنه يرافق عملية إنتاج الهيدروجين احتجاز الكربون.

3- الهيدروجين الأخضر وهو النوع الأشهر ويستخرج عن طريق التحليل الكهربائى للماء، ولا ينتج عن ذلك أى انبعاثات، لأن الكهرباء المنتجة منه تأتى من طاقة متجددة.

4- الهيدروجين الفيروزى ينتج بعملية تعرف باسم تحليل الميثان حراريًا، وهى تتضمن استخدام الميثان، مثل الهيدروجين الرمادى والأزرق، غير أن التحليل الحرارى للميثان يعتمد على الحرارة المولدة بالكهرباء وليس من احتراق الوقود الأحفورى. تنتج هذه الطريقة الكربون أيضًا لكن فى صورته الصلبة، ما يعنى أنها تتجنب إطلاق الانبعاثات فى الغلاف الجوى.

5-الهيدروجين الأصفر ويقصد به الهيدروجين المستخرج من الماء بالكهرلة على غرار الهيدروجين الأخضر، والفرق الوحيد بينهما أن مصدر الكهرباء المستخدمة هو الطاقة النووية بدلًا من مصادر الطاقة المتجددة.