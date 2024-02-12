شكرا لقرائتكم خبر عن 15 فبراير آخر موعد للتقديم بمسابقات التعليم والبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، ان يوم الخميس الموافق 15 فبراير المقبل هو اخر موعد للتقديم فى 4 مسابقات لشغل وظائف بجهات، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الهيئة القومية للبريد، مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، وذلك على رابط بوابة الوظائف الحكومية Https://jobs.caoa.gov.eg.

وذلك نظراً للإقبال الكبير على طلب الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة، ومنح المزيد من الوقت أمام الراغبين للتقديم فى المسابقات التى ينظمها الجهاز.

وفي وقت سابق أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن مسابقات للتوظيف فى 7 جهات إدارية، ومن المقرر أن يعلن عن تفاصيلها تباعًا خلال النصف الثانى من شهر فبراير الجاري، ويمكن للراغبين فى التقديم متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حيث ينشر عليها الجهاز جميع البيانات والأخبار الصادرة عنه بجانب الموقع الالكترونى الرسمى للجهاز.