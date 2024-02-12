شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “البحر الأحمر الدولية” تحقق الإغلاق المالي لاتفاقية تمويل مع “بنك الرياض” بقيمة ٢ مليار ريال سعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت “البحر الأحمر الدولية”، المطورة لأكثر الوجهات السياحة المتجددة طموحاً في العالم – وجهتيّ “البحر الأحمر” و “أمالا” – اليوم عن تحقيقها إغلاقاً مالياً لاتفاقية تمويل بقيمة ٢ مليار ريال سعودي (522 مليون دولار أمريكي) مع “بنك الرياض”.

يدعم التمويل المشروع المشترك بين “البحر الأحمر الدولية” و “المملكة القابضة”، وهي شركة استثمارية عالمية بارزة مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، الذي يهدف إلى تطوير منتجع “فور سيزونز” المرتقب إنشاؤه في وجهة “البحر الأحمر”، حيث تم توقيع البنود المبدئية للمشروع المشترك في أكتوبر 2023.

من جهته قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ “البحر الأحمر الدولية”: “إن الفرص والإمكانات السياحية لدى المملكة العربية السعودية لا حدود لها، ومع افتتاح اثنين من فنادقنا، فإننا نعتبر أنفسنا رواداً في وضع المملكة العربية السعودية على خريطة السياحة العالمية. كما تعكس هذه الخطوة ثقة القطاع الخاص في السعودية وشعبها وفي “البحر الأحمر الدولية”. ونعتبر “بنك الرياض” شريك نجاح منذ أول اتفاقية تمويل عقدتها الشركة في عام 2021، ونحن فخورون بإعادة الشراكة في فرص نوعية مرة أخرى.”

من المقرر أن يكون منتجع “فور سيزونز”، الذي سيتخذ موقعه على جزيرة “شورى” في وجهة “البحر الأحمر”، مرفقاً فاخراً لا مثيل له، حيث سيضم 159 وحدة فندقية.

تشكل جزيرة “شورى” جزءاً من المرحلة الأولى للتطوير، والتي ستضم عند اكتمالها 11 منتجعاً وفندقاً استثنائياً فاخراً ووحدات سكنية، بالإضافة لملعب لبطولات الجولف ومرسى يتسع لـ 118 يختاً، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من مرافق البيع بالتجزئة وتناول الطعام والترفيه.

وقال الرئيس التنفيذي لـ “بنك الرياض” الأستاذ نادر سامي الكريّع: “تتولى “البحر الأحمر الدولية” مسؤولية كبيرة كونها تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بالإضافة لذلك، لديها طموحات لا تُضاهى لتطوير وجهات سياحية متجددة ومستدامة. من جهتنا كنا على ثقة برؤية وقيادة الشركة منذ انطلاقها ومشاركتنا في التمويل الأول للشركة عام 2021م، وهذا يؤكد لنا أن ثقتنا كانت في محلها عندما رحبت “البحر الأحمر الدولية” بأول زوارها العام الماضي. وها نحن ذا نفتخر مرةً أخرى بفرصة دعم واحدة من أكثر شركات التطوير طموحاً في العالم.”

في عام 2023، بدأت وجهة “البحر الأحمر” باستقبال طلائع زوّارها مع افتتاح اثنين من فنادقها، وأصبح لدى “مطار البحر الأحمر الدولي” جدول منتظم من الرحلات الداخلية منذ شهر سبتمبر 2023. ومن المقرر أن يستقبل منتجع “ديزرت روك” الجبلي وجزيرة “شيبارة” أوائل زوارها هذا العام، بينما يجري العمل على جزيرة “شورى” وفق الجدول الزمني المقرر للترحيب بالزوار في عام 2025.

عند اكتمال المشروع في عام 2030، ستضم وجهة “البحر الأحمر” 50 منتجعاً توفر ما يصل مجموعه إلى 8,000 غرفة فندقية، إضافةً إلى أكثر من 1,000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، بالإضافة إلى مراسٍ فاخرة، وملاعب للجولف، ومطاعم ومقاهي، ومرافق للترفيه والاستجمام.