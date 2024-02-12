شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 81.76 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم في ظل المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، بما يعادل 0.5 %، إلى 81.76 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أو 0.6%، إلى 76.38 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

ودفعت المخاطر الجيوسياسية إلى ارتفاع الأسعار بنحو 6% الأسبوع الماضي، في حين زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات النفط والغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف ديسمبر، مما قد يشير إلى زيادة في الإنتاج.

وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو 6.2%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 6.3%.