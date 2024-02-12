شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد المفوضية الأوروبية وسفير الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد بعثة المفوضية الأوروبية برئاسة مدير عام إدارة الضرائب والجمارك توماس جيراسيموس، وبتنسيق وحضور السفير عمر أبوعيش، مساعد وزير الخارجية لشئون الشراكة الأوروبية، ود. نرمين أبو العطا مستشارة وزير التجارة والصناعة والمنسق الوطني للتعاون الصناعي الأورومتوسطي.

وذلك لمناقشة آفاق التعاون المشترك لا سيما فيما يتعلق بالمشروعات المقامة والمزمع إقامتها داخل المنطقة الاقتصادية في قطاعات متنوعة أبرزها الوقود الأخضر والأسمدة والأسمنت والحديد والصلب في ظل آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية CBAM، وما يترتب عليه ذلك من ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لدعم التحول الأخضر في الصناعة وتعزيز الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي وفقًا للاشتراطات البيئية المستحدثة.

وتناول الاجتماع الخطوات التي تتبعها الهيئة لتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية له خاصةً في ضوء نجاح عملية تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج منتجة داخل أول مصنع للوقود الأخضر في المنطقة الاقتصادية.



