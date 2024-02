شكرا لقرائتكم خبر عن ماونتن فيو تؤكد صدارتها في السوق العقاري وتحقق مبيعات قياسية تجاوزت 61 مليار جنيه خلال 2023 وتضخ استثمارات بقيمة 14.5مليار جنيه خلال العام الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - -الشركة تؤكد مكانتها كواحدة من أكبر ثلاثة مطورين عقاريين في السوق المصري للعام الثالث على التوالي

-عمرو سليمان: استراتيجية ماونتن فيو المرنة تعاملت بكل حكمة مع التحديات الاقتصادية التي شهدها عام 2023

-مشروعي ALIVA وLVLS أكبر مشروعين ساهما في تحقيق هذه المبيعات القياسية

-مفهوم The lighthouse الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط أحد أهم عوامل الجذب هذا العام

أعلنت ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري حصاد عام 2023 والذي كان عامًا قياسيًا على كافة المستويات خاصة في المبيعات، فقد حققت الشركة مبيعات إجمالية تجاوزت 61 مليار جنيه. أما على مستوى مبيعات كل منطقة، فقد تمكنت منطقة شرق القاهرة من تحقيق مبيعات بقيمة 38 مليار جنيه، وهو ما يرسخ مكانة ماونتن فيو في تلك المنطقة ويجعلها من أكبر المطورين من حيث حجم المبيعات هناك، ثم الساحل الشمالي في المركز الثاني بمبيعات وصلت إلى 14.3 مليار جنيه، مما يؤكد نجاح الشركة الكبير في سوق الوحدات الشاطئية، وأخيرًا مبيعات منطقة غرب القاهرة التي وصلت إلى 8.7 مليار جنيه.

من ناحية أخرى، وانطلاقًا من سعيها لتحقيق المزيد من الإنجازات هذا العام، أعلنت ماونتن فيو أنها ستضخ استثمارات خلال 2024 بقيمة 14.5 مليار جنيه في 2024 لتنفيذ المشروعات والمراحل التي تم إطلاقها في المشروعات القائمة كمشروعات iCity القاهرة الجديدة وأكتوبر وMV رأس الحكمة وLVLS و ALIVA.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال المهندس/عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري: "كان 2023 عامًا مليئًا بالإنجازات والأرقام القياسية التي نفخر بها، حيث كانت الاستراتيجية التي تتبناها الشركة هي السبب الرئيسي وراء النجاح الذي شهدناه هذا العام على كافة الأصعدة. لقد تمكنا من التعامل بمرونة مع التحديات الاقتصادية التي واجهت الاقتصاد المصري بشكل عام والقطاع العقاري بصورة خاصة. ولذلك فإنّ الطفرة التي حققناها هذا العام جاءت نتيجة خطة متكاملة اعتمدنا فيها على أكثر من محور أبرزهم العمل على إطلاق عدد من المشروعات الجديدة التي تتمتع بمفاهيم مبتكرة تتخطى توقعات العملاء وتضع معاييرًا جديدة للسوق العقاري المصري، ولدينا خطة استثمارية طموحة خلال العام الجديد باستثمارات إجمالية تصل إلى 14.5 مليار جنيه، وهو ما يؤكد ثقتنا في مناخ الاستثمار المصري، وتوقعاتنا بعام جديد من الإنجازات والأرقام الاستثنائية الجديدة. إننا في ماونتن فيو ملتزمون بالنمو المربح طويل الأجل بدعم من خطتنا الاستثمارية الطموحة في العام الحالي."

وتأتي المبيعات التي حققتها الشركة انعكاسًا للأداء المتميز الذي حققته ماونتن فيو خلال 2023 على كافة الأصعدة. فقد كان إطلاق عدد من المشروعات بمفاهيم غير مسبوقة في السوق المصري أحد أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح. وتُعد مدينة ALIVA في مستقبل سيتي، أحدث مشروعات الشركة، والتي تم إطلاقها باستثمارات إجمالية تصل إلى 140 مليار جنيه. حققت المرحلة الأولى من المشروع مبيعات قياسية تجاوزت 32 مليار جنيه خلال أيام من إطلاقه مما يجعله المشروع الأعلى مساهمة في مبيعات 2023. فإلى جانب ما يتميز به من موقع استراتيجي في قلب مدينة مستقبل سيتي القاهرة الجديدة، يتمتع المشروع بالعديد من عوامل الجذب أهمها ما يقدمه من تجارب معيشة مبتكرة من خلال 9 "بارك" هذا بالإضافة إلى The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية في مصر والشرق الأوسط، والذي يتولى إدارة جميع التجارب والأنشطة في المشروع المبني علي علم السعادة. يمتد المشروع على مساحة 638 فدان.



قيادات الشركة

ومن جانبه أضاف المهندس/وائل عز، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري: "إن توسعات محفظة أراضي الشركة في 2023 كان لها دور رئيسي في تحقيق مبيعات عام 2023 والتي تجاوزت 61 مليار جنيه، حيث كانت مبيعات مشروعات ALIVA وLVLS و iCity القاهرة الجديدة وأكتوبر هم أكثر المشروعات مساهمة في حجم المبيعات التي تمكنت الشركة من تحقيقه على مدار العام.”

من ناحية أخرى، أكد المهندس وائل لطفي، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري أن الفضل في زيادة المبيعات يعود لفهمنا الدقيق لاحتياجات العملاء والاتجاهات الجديدة بالسوق العقاري وتقديم مجموعة متنوعة من المفاهيم والتجارب الجديدة عبر مدينة ALIVA في مستقبل سيتي، فضلًا عن The Lighthouse والذي يتضمن تجربة فريدة لتشجيع العملاء على المشاركة في أنشطة مجتمعية متنوعة ودمجهم في مجتمعهم العمراني بكل سلاسة.

أطلقت الشركة أيضاً في 2023 مشروع LVLS في رأس الحكمة بالساحل الشمالي الذي يقدم مفهوم جديد للسكن الثاني، حيث يتميز بارتفاع الوحدات 40 مترًا عن سطح البحر وتم تصميمه على 6 مستويات لضمان رؤية معظم الوحدات للبحر، هذا بالإضافة إلى تميز الوحدات باللونين الأبيض والأزرق الذي تتميز به ماونتن فيو، إلى جانب فندق يتم إقامته داخل المشروع. وقد جاءت مبيعات مشروع LVLS بالساحل الشمالي في المركز الثاني من حيث المبيعات بعد مدينة ALIVA حيث تم بيع جميع وحداته بعد 48 ساعة فقط من الإعلان رسميًا عن إطلاقه، وبلغ إجمالي مبيعات المشروع 16 مليار جنيه. يمتد LVLS على مساحة 200 فدان ويقع بالكيلو 179 بالساحل الشمالي.

ولم تقتصر إنجازات الشركة في 2023 على تحقيق مبيعات قياسية فقط، ولكن شهد العام أيضًا إطلاق مفهوم The Lighthouse لأول مرة بمشروع ماونتن فيو رأس الحكمة بالساحل الشمالي خلال صيف 2023، حيث يقدم The Lighthouse مجموعة من الأنشطة المتميزة لتنمية المهارات وتحفيز الإبداع مع تطبيق معايير علم السعادة. يأتي إطلاق The Lighthouse في إطار استراتيجية ماونتن فيو لإقامة مجتمعات تهتم بالجانب الإنساني في المقام الأول وتوفر بيئة ملهمة تخلق مساحة إبداعية وتتخطى مفهوم المجتمعات السكنية التقليدية، حيث تتيح للعملاء بيئة متكاملة للاستمتاع بحياة ذات مغزى وقيمة عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التي تناسب جميع أفراد الأسرة. ومن المقرر أن يتم التوسع في هذا المفهوم من خلال خطة طموحة هذا العام.