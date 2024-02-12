وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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- بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مع الهيئة العامة للعقار اتفاقية تعاون مشتركة، بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مع الهيئة العامة للعقار اتفاقية تعاون مشتركة، بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد. ومثل الجانبين في التوقيع: وكيل الوزارة المساعد للرقابة وتطوير بيئة العمل بندر الشويعر، والرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والشراكات المهندس زياد الشمري. تستهدف الاتفاقية التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وسيعمل الطرفان بموجبها على بناء شراكة استراتيجية، والتعاون في مجال الرقابة والتوطين وأنماط العمل الحديثة.

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