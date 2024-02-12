شكرا لقرائتكم خبر نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله أبوثنين، التقى في غرفة جازان أمس رئيس الغرفة المستشار أحمد أبو هادي وأعضاء المجلس، وعددا من رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة المهندس أحمد القنفذي.

وعبر عن شكره لغرفة جازان على احتضان هذا اللقاء الذي يأتي ضمن خطط الوزارة لمناقشة تحديات القطاع الخاص وواقع سوق العمل، مؤكدا سعي الوزارة لدعم القطاع الخاص لضمان نموه وتوسع أعماله، وحرصها على تعزيز الشراكة مع اتحاد الغرف السعودية، عبر تنظيم العديد من ورش العمل للتعرف على تحديات القطاع، إلى جانب تبني المبادرات لخدمة القطاع والعاملين فيه وتوسيع أنشطته وأعماله المختلفة.

وجرى حوار مفتوح بين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورجال وسيدات الأعمال بمنطقة جازان، وأجاب عن تساؤلاتهم واستفساراتهم ومقترحاتهم التطويرية.