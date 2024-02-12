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- بواسطة أيمن الوشواش - محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سامي الحسيني، زار غرفة المدينة المنورة، والتقى رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن رجب، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وكثير من رواد الأعمال بالمنطقة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سامي الحسيني، زار غرفة المدينة المنورة، والتقى رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن رجب، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وكثير من رواد الأعمال بالمنطقة. وجرى خلال اللقاء، استعراض نماذج الشراكة وآلية التعاون، ورصد الاحتياجات والفرص الاستثمارية بمنطقة المدينة المنورة، لدعم وتمكين رواد الأعمال. يذكر أن الهيئة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تقدم حزمة من البرامج لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد ورائدات الأعمال وربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع المنشآت الكبيرة بالمنطقة، بما يسهم في إيجاد بيئة توفر فرصة مناسبة للمنشآت التجارية، وبما يمكنها من دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بمنطقة المدينة المنورة.

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